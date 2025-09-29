Юніори України поступилися Португалії на Євро-2025: перша поразка

Юніорська збірна України з футзалу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи-2025. У другому турі групового етапу "синьо-жовті" поступилися чинному чемпіону Португалії з рахунком 0:4.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Юніорський Євро-2025. Футзал, другий тур
Україна - Португалія 0:4
Голи: Монтейро (4, 23, 36), Малгау (20)
У першому турі українці впевнено розгромили господарів турніру Молдову (7:0) та очолили групу A завдяки кращій різниці голів. Португалія тоді перемогла Італію з рахунком 7:1.
Вже на 4-й хвилині команда пропустила після точного удару Родріго Монтейро. Перед перервою Мігель Малгау подвоїв перевагу суперника.
На початку другого тайму Монтейро оформив дубль, а згодом ще й хеттрик, встановивши остаточний рахунок - 0:4.
Доля виходу до плей-оф для збірної України вирішиться у поєдинку третього туру проти Італії.
Гра відбудеться у середу, 1 жовтня, о 20:30 за київським часом.
