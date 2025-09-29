Воїн з "Азову" розніс Цимбалюка за роль у військовій формі: "Став особистим ворогом"

Чому воїн "Азову" розніс Цимбалюка

Військовий побачив, що нині Тарас знімається у новому фільмі, який отримав назви "Лютий привіт". І там Цимбалюк грає роль захисника.

Актор активно ділиться кадрами зі зйомок. І Мірешкін побачив, що новий "Холостяк" приміряв форму та шеврони.

"Тарас Цимбалюк доєднався до лав "Азову". Поки що принаймні тільки в серіалі, але хто зна. Знаєте, в мене в цілому підгорає, коли люди, які мало дотичні до української армії, мало дотичні до допомоги військовим, вдівають форму і грають українських військових. Коли я побачив шеврон "Азову" на Тарасові, мене взагалі вивернуло", - заявив Данііл.

"Люди ригають за цей шеврон на БКПП, щоб його заслужити. Якщо ні, то вони потім доводять свою боєздатність на бойових, щоб його вдіти. І Тарас Цимбалюк зі своїми зашкварами, з російською музикою, з подружкою Алхім, і з додатковими історіями його допомоги, тому що за час моєї служби Тарас жодного разу не поцікавився, чи потрібно... Один раз я до нього звернувся і він запропонував свою допомогу. Я ще колись розкажу про цей неймовірний випадок", - додав він.

Цимбалюк у формі (скріншот)

За словами військового, його обурюєте те, що Тарас не допомагає війську та не використовує для цього свою аудиторію. Йдеться, зазначив Мірешкін, не про репости "для галочки".

"Це не те навантаження, коли ти береш на себе пригнати машину, привезти, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робить це просто для того, щоб для відводу очей. І продовжує жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську. Вже купа акторів загинула на війні. І в тебе вистачає нахабства вдівати форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю кажеш, що ти ухилєс?" - гнівно сказав воїн.

"Як на це має дивитись український глядач? Мільйон військових в Україні. У кожної родини вже є або родич, або близький друг, який служить, у деяких загинули. І вони мають дивитись на вгодованого Тараса, який грає українських героїв? Вибачте, це сюр. В мене вже друзі жартують, що Тарас став моїм особистим ворогом. Тарас став для мене уособленням медійної байдужості, коли люди з медійним впливом просто ігнорують війну", - також сказав він.

І тому військовий звернувся до всіх медійних персон. Вони, ввадає Данііл, мають обирати: або приймати участь і робити від себе все можливе для нашої перемоги, або усвідомити, що вони не заслуговують на суспільну увагу до вас.

"Так не буде. Країна міняється і ви або міняєтесь разом з нею, або проходите всі випробування разом з нею, коли вона потребує вашої допомоги. Або ви йдете просто в нікуди", - резюмував він.

Сам Тарас на слова військового поки що не відреагував.