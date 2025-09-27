Вогняний матч у Львові: "Динамо" та "Карпати" розписали нічию з шістьма голами (відео)

УПЛ, 7-й тур

"Карпати" – "Динамо" – 3:3

Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+4 – Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50

Перебіг матчу

"Карпати" значно активніше почали гру і протягом 20-ти стартових хвилин створили два непоганих моменти: спочатку Бруніньйо небезпечно пробив у ближній кут, а потім Мірошіченко вистрелив під поперечку.

"Динамо" за цей час в атаці не створило нічого.

А згодом перевага львів'ян набула матеріального значення. На 24-й хвилині відзначився Альварес точним ударом з-за меж штрафного.

Ще через три хвилини рахунок подвоїв Бруніньйо – після прострілу Костенка з флангу та скидки Краснопіра.

Для киян назрівала катастрофа. Але ще до перерви вони змогли прийти в себе та сквитали один м'яч. Капітан "біло-синіх" Караваєв виграв верхову боротьбу після подачі кутового.

А на початку другої половини вже кияни шокували господарів двома швидкими голами.

Зрівняв результат Шапаренко – після комбінації з Волошиним – 2:2.

Пройшло лише дві хвилини і дубль оформив Караваєв – і знову після розіграшу кутового.

Далі шанси відзначитися були в гравців обох команд. У "Карпат" небезпечно атакував Вітор, у "Динамо" - Шола та Шапаренко.

Останні хвилини гри стали справжнім святом сумбура. Господарі влаштували штурм воріт Моргуна, а гості відверто грали на відбій. Певний час така тактика приносила "біло-синім" успіх, але вже в компенсовані хвилини третій гол у ворота "Динамо" забив Мірошніченко.

Поєдинок завершився справжньою бойовою нічиєю - 3:3.

"Динамо" може втратити лідерство

Кияни втратили очки в третьому матчі поспіль, зігравши внічию з "Оболонню", "Олександрією" і тепер - з "Карпатами".

Підопічні Олександра Шовковського, маючи 15 очок, алишаються проміжним лідером УПЛ. Але вже за підсумками сьомого туру киян можуть випередити "Шахтар" і "Колос", а зрівнятися за очками - "Кривбас". Конкуренти за лідерство проведуть свої матчі у неділю, 28 вересня.