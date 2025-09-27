Яценко з хору "Гомін" довів до сліз піснею про Київ (відео)

У Києві відбувся концерт популярного хору "Гомін", який підкорив українців "вірусними" відео. Під час виступу соліст колективу Вадим Яценко виконав пісню "Києве мій" та не стримував емоції.
Як повідомляє РБК-Україна, відео з щемливим моментом на своїй сторінці у Facebook опублікувала журналістка Соня Кошкіна.
На опублікованих кадрах видно, як Яценко виконує рядки з культової пісні композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, яку було створено у 1962 році. Соліст розчулено витирав сльози та зірвав овації.
"Під "Києве мій" плакала більша частина зали. Включно з самим Вадимом Яценком. Там неможливо було по-іншому. Настільки це щиро, сильно, про велику любов, яка піснею переходить від покоління до покоління. Була вчора дуже щасливою", - написала Кошкіна.
Виконання пісні про Київ вразило і користувачів. У коментарях під відео вони пишуть:
Художнім керівником колективу є Вадим Яценко - лауреат всеукраїнських конкурсів і виконавець, чиї емоційні виступи неодноразово ставали вірусними у соцмережах. Хор "Гомін" відомий сучасними інтерпретаціями класичних творів і активною участю в культурному житті України.
Нещодавно Євген Рибчинський висловився щодо скандалу з хором "Гомін", який без дозволу виконав твори його батька.
"Це недопрацювання не тих, хто співає, а тих, хто керує. Це ж муніципальний хор. Він не належить тому хлопцю Вадіку, який співає. Яценко просто виконавець, причому блискучий виконавець", - зазначив він і додав, що конфлікт вже вирішено.
