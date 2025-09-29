Скандальній блогерці Стужук повідомили про підозру: у чому її звинувачують

Відома українська Insta-блогерка заочно отримала підозру у несплаті податків на суму близько 11,5 мільйона гривень. Мова йде про Софію Стужук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За даними слідства, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві встановили, що підозрювана протягом п’яти років отримувала на свої банківські рахунки значні суми від реклами товарів у соціальних мережах.
Однак ці доходи вона не декларувала у щорічних податкових деклараціях, чим фактично ухилялася від сплати обов’язкових податків.
Підставою для відкриття кримінального провадження стали матеріали Держфінмоніторингу, підготовлені за ініціативою співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України - "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)".
Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.
30-річна блогерка Софія Стужук родом із Севастополя. Вона була заміжня за Дмитром Стужуком. У шлюбі народилося троє дітей: Девід (2015), Лоліта (2018) та Олівія (2019).
Пара згодом офіційно розлучилася. У 2020 році Дмитро помер у лікарні від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.
У 2022 році Софія повідомила про нові стосунки з бізнесменом Антоном Левандовським, від якого за рік народила доньку Василісу.
Тоді ж пара зареєструвала шлюб. Відомо, що у Левандовського є ще одна донька від попередніх стосунків, яка живе з матір’ю.
У 2024 році блогерка зізналася, що в родині виникли серйозні проблеми, і вона подала на розлучення.
Втім пізніше вона заявила, що передумала розходитися з чоловіком.
24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення, Софія перебувала вдома в Києві разом із дітьми.
Спершу вона не називала Росію агресором, однак згодом у дописі все ж визнала, що саме РФ напала на Україну.
Та з часом Стужук неодноразово робила резонансні заяви. Вона повідомила, що не планує повертатися в Україну, назвала себе "аполітичною", а восени 2022 року заявила, що українці нібито "самі винні" в обстрілах, оскільки радіють атакам по Росії та Кримському мосту.
