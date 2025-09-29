"Шахтар" виривається вперед, а "Металіст 1925" шокує УПЛ: що відбулося у 7 турі

Сьомий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 приніс зміни на вершині таблиці та у зоні єврокубків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Донецький "Шахтар" скористався втратою очок головними конкурентами та очолив турнірну таблицю УПЛ. "Гірники" розгромили львівський "Рух", забивши у ворота суперника чотири м'ячі, і набрали 17 очок.
Київське "Динамо" знову не змогло здобути перемогу, зігравши унічию, що дозволило "Шахтарю" відірватися на два бали.
Ще одна сенсація туру - стрімкий підйом "Металіста 1925". Харків'яни мінімально обіграли ковалівський "Колос" з рахунком 1-0 і, маючи в активі 14 очок, вийшли на третє місце, обійшовши навіть "Колос", який також має 14 балів, але поступається за додатковими показниками.
Заключним матчем 7-го туру стала зустріч між "Вересом" та "Поліссям" у Рівному. Житомирський клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 4-1.
"Полісся", яке здобуло третю перемогу поспіль у чемпіонаті, потужно розпочало поєдинок, забивши тричі ще до перерви. Дублем відзначився Олександр Філіппов (12-а та 37-а хвилини), а ще один гол додав Максим Брагару (42-а).
У другому таймі перевагу підопічних Руслана Ротаня збільшив Томер Йосефі (70-а). "Верес" зміг відповісти лише голом престижу від Дениса Ндукве (72-а).
Завдяки цьому розгрому "Полісся" піднялося на шосте місце (12 очок), обійшовши "ЛНЗ", який зіграв унічию з "Кривбасом" (0-0). Рівненський "Верес" перервав серію без поразок і залишається на 12-й сходинці (7 балів).
Найменш результативними командами ліги наразі є "Епіцентр" та "Рух", які замикають таблицю, маючи по три бали.
У наступному, 8-му турі, 4 жовтня "Полісся" прийме "Полтаву", а "Верес" вирушить у гості до "Оболоні".
