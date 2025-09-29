"Пора вже народжувати": 39-річна Огнєвіч зізналася, як реагує на питання про дітей

Що розповіла Огнєвіч

Так, співачка зізналася, що майже під кожним своїх фото в соцмережах бачить одні й ті ж слова. І ці питання про дітей мають дивний вигляд.

"Практично під кожним моїм фото обов’язково знайдеться коментар: "Пора вже народжувати". Я завжди вважала і вважатиму, що це вирішує тільки жінка, сама для себе. Але точно не голоси з натовпу", - написала Злата.

Огнєвіч не приховує, що обурена. Тому вона звернулася до підписників, аби вони також розповіли, як реагують на такі питання.

"Чому до сих пір в суспільстві вважають нормою давати саме такі поради/коментарі жінкам?" - спитала зірка.

Допис Огнєвіч (скріншот)

Реакція мережі

Фани підтримали Злату. Вони зазначили, що подібні питання не просто недоречні, а й максимально безглузді. Також коментатори пишуть: