"Пора вже народжувати": 39-річна Огнєвіч зізналася, як реагує на питання про дітей

Співачка Злата Огнєвіч висловилася про нетактовне питання, яке дуже часто отримує. 39-річна зірка мало говорить про особисте життя, а тому фанів цікавить, чи планує вона стати матір'ю.
Як повідомляє РБК-Україна, своєю думкою про це питання Злата поділилася у новому дописі в Threads.
Так, співачка зізналася, що майже під кожним своїх фото в соцмережах бачить одні й ті ж слова. І ці питання про дітей мають дивний вигляд.
"Практично під кожним моїм фото обов’язково знайдеться коментар: "Пора вже народжувати". Я завжди вважала і вважатиму, що це вирішує тільки жінка, сама для себе. Але точно не голоси з натовпу", - написала Злата.
Огнєвіч не приховує, що обурена. Тому вона звернулася до підписників, аби вони також розповіли, як реагують на такі питання.
"Чому до сих пір в суспільстві вважають нормою давати саме такі поради/коментарі жінкам?" - спитала зірка.
Фани підтримали Злату. Вони зазначили, що подібні питання не просто недоречні, а й максимально безглузді. Також коментатори пишуть:
