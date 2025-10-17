"Холостяк" з Цимбалюком: як на шоу прийшли близнючки і чому не обійшлося без сварок

Як почався "Холостяк"

Тарас розповів про свої минулі стосунки. Він був двічі одружений. Перший шлюб, зізнався Цимбалюк, розпався через те, що він був надто молодим.

Перша дружина "Холостяка" (скріншот)

А другий - через ревнощі та непорозуміння.

Друга дружина Цимбалюка (скріншот)

"З минулого року у мене немає ніяких стосунків", - підкреслив "Холостяк".

Цимбалюк в "Холостяк" (скріншот)

"Мені дуже хотілося б, зайшовши в цей проект, знайти кохання", - додав він.

Тарас заявив, що він жахливо ставиться до того, коли його називають "секс-символом". В особистому житті, каже актор, він зовсім інший, а не такий, яким його бачить на екранах.

Разом з ведучим проекту Григорієм Решетніком Цимбалюк створив "афішу". Туди він вніс його очікування від дівчини, яка підкорить його серце.

"Я щасливий, бо немає мені спокою", - Тарас обрав цей напис для "заголовку", адже він несе для нього особливі сенси.

Тату з таким ім'ям він "набив" на честь свого дідуся. Саме він сказав йому цю фразу.

Перший випуск "Холостяка" (скріншот)

Перша "четвірка" та загадковий дзвінок

Далі в кадрі показали чотирьох дівчат, які першими приїхали на знайомство з "Холостяком". На зустріч з Тарасом поспішали 38-річна фітнес-тренерка Ольга, 29-річна Яна, 20-річна Софія та 35-річна Юля.

Учасниці "Холостяка" (скріншоти)

Першою про себе написала Софія Шамія. Вона - "Міс Україна-2023". Її батько служить в ТрО з початку повномасштабної війни РФ проти України. Говорячи про тата Софія плакала.

Софія Шамія (скріншот)

Дівчата написали свої кредо та Решетник передав їх Цимбалюку. Він мав обрати те, яке сподобалося йому найбільше:

"Бути поруч та огортати любов'ю"

"Вір у свої сили"

"Впевнено йти до своєї мрії"

"Важко бути холодним, коли ти вогонь".

Тарасу найбільше сподобалося друге кредо, тому він запросив першою вчительку Яну, яка його написала. Раніше вони вже бачилися, але тоді дівчина засоромилася підійти до нього, аби познайомитися.

Яна з "Холостяка" (скріншот)

Тарас сказав, що Яна має чудовий вигляд. Сама ж вчителька зізналася, що вже відчула метеликів у животі.

Другою до Цимбалюка вийшла Софія. Вона не приховувала, що хвилюється. Але посмішка Тараса її зачарувала.

"Мені здається, що з тобою я можу не ховатися, бути справжньою", - сказала вона.

Ці слова вразили Тараса. І це помітили інші дівчата, які вже почали ревнувати. А потім "Холостяк" зробив Софії чимало компліментів.

Цимбалюк і Шамія (скріншот)

Далі до Тараса вийшла Ольга. Червона сукня і впевнений погляд одразу підкорили артиста.

Ольга з "Холостяка" (скріншот)

Ольга сказала, що прийшла на проект не за кубками чи трофеями, хоча вона присвятила себе спорту. Фітнес-тренерка була одружена, вона прожила у шлюбі 20 років, а тому її не лякають два розлучення Тараса. На реаліті вона мріє знайти кохання та відчути справжню "хімію".

Ольга фітнес-тренерка з "Холостяка" (скріншот)

Четвертою знайомитися з Тарасом вийшла фотограф Юля. Вона взяла з собою камеру та здивувала актора.

"Коли я дивлюся на Тараса, я бачу не його мускули... А його очі та посмішку", - розповіла дівчина.

Юля з "Холостяка" (скріншот)

Юлія сфотографувала Тараса, а потім розповіла, що у неї є дитина. Народження малюка стало найщасливішою подією у її житті. Знайомство було не ідеальним, обидва нервували, але намагалися врятувати ситуацію як могли.

Юля і Тарас (скріншот)

Раптово Решетник приніс Цимбалюку смартфон. Йому телефонувала дівчина, яка представилася як Надюшка. Тарас перервав знайомство з Юлією та продовжив говорити телефоном.

Надюшка з "Холостяка" (скріншот)

Надін запропонувала йому авантюру. Вони почали знайомство, дівчина ставила питання, а "Холостяк" відповідав.

Тарас жартував, розмова була легкою та кумедною. Сам він зазначив, що незручних пауз та поганих питань не було. Потім Цимбалюк пішов шукати Надію, вони фліртували та багато сміялися. Зустріч була ніжною, актор зазначив, що дівчина дуже яскрава.

Надін і Тарас (скріншот)

Дівчині 26 років, вона модель. Надя зізналася, що раніше комплексувала через свій зріст, але нині не боїться критики та вміє себе захистити.

Учасниця на лімузині та перший конфлікт

А потім до телефонної будки під'їхав лімузин. На його даху ефектно лежала наступна учасниця. Такий "вихід" вразив Цимбалюка і неприємно здивував Надін.

Перший епізод "Холостяка" (скріншот)

На даху лімузина була Іра. Між нею та Надін одразу спалахнули суперечки. І це розчарувало Тараса, напруга в повітрі йому не сподобалася. Втрьох вони сіли в салон автівки та вирушили до місця церемонії.

Кадр з "Холостяка" (скріншот)

Ірині 27 років, вона - івент-менеджерка. Дівчина розповіла, що дуже захотіла потрапити на проект, коли дізналася, що героєм буде саме Цимбалюк.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Знайомство було недовгим. Іра та Надін пішли до інших дівчат, які вже встигли познайомитися з Тарасом. Їхні суперечки продовжилися і там. Надін була незадоволена тим, що Іра "увірвалася" в її розмову з "Холостяком". А івент-менеджерка була задоволена тим, що зуміла ефектно з'явитися на шоу.

Нова "четвірка"

Наступними до Тараса їхали ще четверо дівчат. В салоні авто вони почали знайомитися між собою, учасниця, яка представилася як Віточка, привернула до себе увагу.

Учасниці "Холостяка" (скріншот)

Дівчата підготували для Тараса подарунки:

відвертість - факт про себе

сорочка для Цимбалюка

яскрава поява з табуретом

торт.

Цимбалюк мав обрати сюрприз, який заінтригував його найбільше. І першою до нього вийшла 28-річна Надія, яка вигадала для нього подарунок з табуретом. Власниця салону красу вирішила показати, що зріст - не головне.

Перша серія "Холостяка" (скріншот)

Тарас оцінив ефектну появу. Він зазначив, що у Надії гарне почуття гумору і вона його вразила.

Надія з "Холостяка" (скріншот)

Далі до Цимбалюка вийшла Юля. Дівчина, зазначив одразу "Холостяк", має дуже гарні очі. Її подарунком була відвертість - загадкова "коробочка" з маленькою іграшковою машинкою.

Юля з "Холостяка" (скріншот)

Вона дала Цимбалюку конверт з відвертим зізнанням, але попросила його відкривати потім, не під час знайомства з нею. Це заінтригувало Тараса. Юлі 27 років, вона - менеджерка з логістики.

Учасниця "Холостяка" (скріншот)

Потім до Тараса вийшла 26-річна Віточка, яка підготувала для нього подарунок-сорочку. Дівчина популяризує українську культуру.

Віточка з "Холостяка" (скріншот)

Вона вишила для Цимбалюка особливу сорочку з мотивами його рідного міста. І це приємно вразило "Холостяка".

Віточка і Тарас (скріншот)

Четвертою вийшла дівчина, яка принесла Цимбалюку торт. Вона знала, що Тарас хотів цей десерт. Катеринці, саме так вона представилася, 28 років. Вона - кондитер, і вважає себе "солодкою дівчинкою".

Катеринка з "Холостяка" (скріншот)

Цимбалюк зробив їй чимало компліментів. Він зазначив, що був радий із нею познайомитися. Разом вони скуштували торт, момент був романтичним.

Знайомство з "перчинкою" та незвичайний подарунок

А потім Тараса запросили на другий поверх. Там на нього чекала Ніколетта, яка вигадала незвичайний сюрприз. Вона запропонувала "Холостяку" зробити тату.

Ніколетта з "Холостяка" (скріншот)

Тарас вагався та не одразу погодився "набивати" собі малюнок. А ось дівчина вирішила зробити це першою. При цьому вона розповіла Цимбалюку, що у неї вже є чимало тату, але їх побачать не всі.

Ніколетта і Тарас (скріншот)

Дівчині 29 років. Вона працює разом зі своїми батьками в туристичній компанії, це - сімейна справа, якій вже 30 років. Після розмови з Ніколеттою Тарас все ж наважився зробити тату і собі.

Малюнки не були парними. Цимбалюк обрав свій ескіз, який йому "набили" на руці. А дівчині зробили тату на животі. Розмова була відвертою, Тарас і Ніколетта довго говорили, а після поділилися приємними враженнями від знайомства.

Коли Цимбалюк йшов на перший поверх, він побачив світло в одній з кімнат. Там на нього чекала ще одна учасниця, яка ховалася за своїм малюнком - 29-річна художниця Анастасія, яка виховує двох дітей.

Учасниця "Холостяка" Анастасія (скріншот)

Вона подарувала йому полотно, на якому зобразила мотанку-берегиню. Ефектний презент вразив Тараса. А потім Анастасія заінтригувала актора словами про те, що пише власні портрети в стилі "ню".

Новий випуск "Холостяка" (скріншот)

Третя "четвірка"

Серед чотирьох дівчат, які наступними їхали на зустріч, привернула увагу Іра. Їй 26 років, вона - модель. Її капелюх одразу зацікавив учасниць.

Учасниці "Холостяка" (скріншот)

"Четвірка" підготувала для Тараса фотографії, за якими він мав визначити, яка ідея йому подобається найбільше. На Цимбалюка чекали світлини з декольте, капелюшком, ключицями та пустий конверт без картки.

Першою до "Холостяка" вийшла Іра. Вона здивувала Тараса своїм капелюшком та запропонувала йому пограти в асоціації.

Ірина з "Холостяка" (скріншот)

Все пішло не за планом дівчини, Тарас жартував, але його відповіді руйнували ідею Іри. Втім, вона не дратувалася й зуміла вразити актора своєю оригінальністю.

Другою вийшла 30-річна лікар-косметолог Оксана, яка не робила фото. Вона зазначила, що дарувати якісь презенти під час знайомства - трошки дивно. Розмова була дуже короткою, Тарас швидко запропонував їй пройти до зали з іншими учасниці.

Оксана з "Холостяка" (скріншот)

Потім до Цимбалюка вийшла 27-річна Дар'я, яка працює особистою помічницею та танцює. Спочатку вона зніяковіла та назвалася Тарасом, що насмішило "Холостяка".

Але потім Дар'я себе опанувала та подарувала йому дуже пікантний подарунок - віяло з її фото. Образ дівчини та її сюрприз сподобалися Тарасу.

Дар'я з "Холостяка" (скріншот)

Останньою з цієї "четвірки" вийшла 31-річна Наталя - провідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям. Вона майор служби цивільного захисту.

Учасниця "Холостяка" (скріншот)

Дівчина побачила Тараса, коли той знімався в серіалі. Вона помітно хвилювалася, але викликала в актора велику повагу, коли той почув про її професію. Наталя передала йому подяку від свого відділення ДСНС.

Тарас особисто провів дівчину до зали з усіма дівчатами. І це змусило учасниць хвилюватися, бо здавалося, що він обрав собі фаворитку.

Креативне знайомство та нова "трійка"

Потім "Холостяку" передали запрошення "у подорож". На Тараса чекала Ірина, вона вигадала цікаве знайомство - в авто перед екраном, такий собі кінотеатр, в якому дівчина показала йому важливі локації.

Іра з "Холостяка" (скріншот)

Підприємиці 30 років, вона має бренд купальників та веде блог. Дівчина багато подорожує і мріє про весілля на Комо. Іра показувала Тарасу кадри з різних міст та мала цікавий "реквізит" для створення максимального вайбу подорожей. Ця ідея сподобалася Цимбалюку.

Учасниця "Холостяка" (скріншот)

Наступна "трійка" дівчат мала подарувати Цимбалюку перше враження незвичайним сюрпризом. Учасниці передали йому хустки, на які вони нанесли свої парфуми.

Перша серія "Холостяка" (скріншот)

Під час зйомок почалася злива, тому Цимбалюк не міг зустрічати дівчат на вулиці. Йому передали хустки з парфумами. Дівчата спробували "розповісти" про себе ароматами.

Тараса зацікавили парфуми, в кожному він знайшов щось незвичайне. Він запросив на знайомство одразу трьох дівчат.

Першою зайла Дар'я, їй 28 років і вона власниця весільної агенції. Дівчина мріє про казкове кахання та весілля, а тому вона подарувала Цимбалюку бутоньєрку.

Дар'я з "Холостяка" (скріншот)

Другою про себе розповіла 29-річна дизайнерка Христина. Вона зазначила, що їй не вистачило камерності для знайомства.

Христина з "Холостяка" (скріншот)

А третьою "Холостяку" представилася 30-річна Таня, фахівець з закупівель. Вона розповіла, що легко може уявити канікули з Тарасом та як вона повезе його до себе в село.

Таня з "Холостяка" (скріншот)

Цимбалюку найбільше сподобався парфум Тані. А ось Христина була незадоволена тим, що так і не зуміла особисто поговорити з Тарасом. На щастя, згодом вона отримала можливість більше про себе розповісти. Виявилося, що дівчина створює одяг, який носять Тіна Кароль та Леся Нікітюк.

Знайомство Тараса одразу з трьома дівчатами було трошки напруженим. Учасниці трохи засмутилися, адже не змогли поговорити з ним тет-а-тет. А ось інших дівчат це потішило.

Всі учасниці, які зібралися в одній залі, почали сваритися. Вони сперечалися через те, що хтось міг прийти на реаліті за піаром. Атмосфера була напруженою.

Знайомство з близнючками

Потім Цимбалюк зустрів ще одну дівчину - Анастасію, яка прийшла на знайомство не у вечірній сукні, а у джинсах та звичайному топі.

Анастасія на "Холостяку" (скріншот)

Дівчина поставила Тарасу декілька питань, а потім раптово пішла та сіла в авто. Цимбалюк був здивований, але ще більше його ошелешило, коли він побачив, хто до нього вийшов.

Учасниця "Холостяка" - 27-річна блогерка Аня, а першою з Тарасом говорила її сестра-близнючка.

Аня з "Холостяка" (скріншот)

Далі на Тараса чекала ще одна "четвірка" дівчат. Вони записали для нього аудіо, він мав спочатку "познайомитися" з їхніми голосами та почути зізнання про їхні "темні сторони".

Учасниці "Холостяка" (скріншот)

Спочатку редставилася Таня, їй 25 років і вона керівниця відділу SMM. Її темна сторона, як виявилося, проявляється в ліжку. І це зацікавило Тараса. З дівчатами вона поводилося зухвало і визнала, що навмисно хотіла їх розізлити.

Таня з "Холостяка" (скріншот)

Далі до Тараса вийшла Віка. Вона дуже розхвилювалася і ледь тримувала сльози. Втім, це розчулило "Холостяка", тому знайомство було романтичним.

Віка з "Холостяка" (скріншот)

Останньою вийшла Діана. Вона була знайома з Тарасом до реаліті.

Діана з "Холостяка" (скріншот)

А хто отримає перші троянди - можна буде побачити у новому випуску.