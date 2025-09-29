UA

Оновлений рейтинг волейбольних збірних: на якому місці Україна після провалу на чемпіонаті світу

Фото: Збірна України з волейболу (volleyballworld)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинг збірних після завершення чемпіонату світу-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Чемпіони лише другі

ЧС-2025, що завершився напередодні на Філіппінах, вдруге поспіль виграла збірна Італії, яка у фіналі перемогла Болгарію.  

Це дозволило італійцям лише скоротити відставання, але не наздогнати лідерів світового списку – збірну Польщі. Поляки на ЧС задовільнились "бронзою", здолавши у малому фіналі Чехію.

Загалом, за підсумками ЧС у топ-10 відбулися такі перестановки. Збірні Франції та Болгарії піднялися, натомість США та Канада – втратили позиції. Команда Німеччини вибула з топ-10.

Топ-10 рейтингу FIVB:

  1. Польща – 390,96
  2. Італія – 385,02
  3. Бразилія – 338,40
  4. Франція – 328,22 (+1)
  5. США – 324,35 (-1)
  6. Словенія – 303,61
  7. Японія – 294,77
  8. Аргентина – 269,00
  9. Болгарія – 261,30 (+2)
  10. Канада – 252,99 (-1)

На якому місці Україна

Наша команда у 2025-му втретє в історії грала на ЧС. Вона виграла лише один поєдинок – у Алжира (3:0), та всуху (0:3) поступилася іншим суперникам – Бельгії та Італії.

Підопічні аргентинця Рауля Лосано показали найгірший результат серед усіх команд, що фінішували в групах третіми (3 очки, різниця партій – 3:6). Це – умовне 24-те місце серед 32-х учасників фіналу.

У порівнянні зі стартом чемпіонату українці втратили три позиції і тепер перебувають на 17-му місці. "Синьо-жовті" пропустили вперед Болгарію, Туреччину та Бельгію.

Збірна України та її сусіди в рейтингу:

  • 15. Бельгія – 225,86
  • 16. Іран – 209,02
  • 17. Україна – 202,85
  • 18. Чехія – 201,25

Головний тренер збірної України Рауль Лосано (фото: volleyballworld)

Рейтинг як шанс на Олімпіаду

Зазначимо, що у волейболі світовий рейтинг – один зі способів потрапити на Олімпійські ігри.

Після континентальних першостей (2026) та ЧС-2027 ще три квоти отримають найкращі збірні рейтингу, які не кваліфікуються на Ігри напряму через турніри. Загалом у волейбольному турнірі Олімпіади-2028 виступлять 12 команд.

Що далі для "синьо-жовтих"

Наступним стартом для збірної України стане Ліга націй-2026.

У дебютному сезоні українці посіли 10-те місце та зберегли прописку в елітному турнірі.

Раніше ми розповіли, як Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу.

Також читайте, як Міжнародна федерація волейболу оголосила несподіваних господарів майбутніх чемпіонатів світу.

ВолейболЧемпіонат світуЗбірна України