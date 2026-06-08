У Києві обрали переможницю "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026": хто отримав головний титул

У Києві відбувся Суперфінал Національного конкурсу "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026", під час якого обрали нову Королеву України. Головний титул здобула представниця столиці Аліна Зозуля.

Детальніше про те, як все пройшло, дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Як пройшов фінал конкурсу "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026"

Подія, яка відбулася у Freedom Hall, зібрала фіналісток із різних міст України, представників шоу-бізнесу, бізнесу, громадського сектору, благодійників, інфлюенсерів та медіа.

Цього вечора на сцені обрали не лише головну переможницю конкурсу, а й учасниць, які представлятимуть Україну на міжнародних конкурсах краси.

Головний титул "КРАСА КРАЇНИ 2026" отримала Аліна Зозуля з Києва.

Спеціальний титул "КРАСА КРАЇНИ Ambassador 2026" здобула Анастасія Ленна з Києва.

У Freedom Hall відбувся Суперфінал "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" (фото надане пресслужбою конкурсу)

Титул "ІІ КРАСА КРАЇНИ 2026" отримала Олена Білявець із Хмельницького, а "ІІІ КРАСА КРАЇНИ 2026" стала Ганна Плачкова з Києва.

У міжнародних категоріях також визначили переможниць, які надалі представлятимуть Україну на світовій арені.

Титул Mrs Ukraine Globe 2027 здобула Тетяна Щербина з Києва, Mrs Ukraine Earth 2026 - Юлія Симонова з Києва, Mrs Ukraine European Nations 2026 - Юлія Гладун з Києва.

У категорії Mrs Ukraine Petite 2026, яка передбачена для учасниць зростом до 164 см, перемогла Анна Свистунова з Глевахи Київської області. Титул Mrs Ukraine Classique 2026 отримала Сніжана Пальонко з Білої Церкви.

У Freedom Hall відбувся Суперфінал "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" (фото надане пресслужбою конкурсу)

Хто організував конкурс

Організаторками події стали засновниця конкурсу Ірина Келлер та виконавча директорка Аліна Вереник.

Ірина Келлер, Перша віце місіс Земна куля 2018, розвиває конкурс як платформу для сучасних українських жінок.

Проєкт покликаний підтримувати жіноче лідерство, самореалізацію, соціальні ініціативи та гідне представлення України на міжнародному рівні.

Окремою місією Суперфіналу стала благодійність. Під час події збирали кошти для Національного інституту травматології та ортопедії на реабілітацію поранених захисників України.

Також у межах благодійного аукціону вдалося зібрати 24 000 гривень на ремонт генераторів для екіпажів розвідки ДАР ОАБр НГУ, які працюють на Покровському напрямку.

У Freedom Hall відбувся Суперфінал "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" (фото надане пресслужбою конкурсу)

Найбільший донат отримав символічний подарунок - можливість залишити підпис або послання на безпілотнику "Лелека", який стане "привітом" для ворога від української розвідки.

На гостей вечора чекала насичена програма: дефіле фіналісток, церемонія нагородження, виступи артистів та зіркова атмосфера.

На сцені Суперфіналу виступили Максим Бородін, Олена Тополя, Марта Адамчук та LADA. Ведучими події стали Павло Шилько / DJ Pasha та акторка Анастасія Цимбалару.

Особливої емоційності вечору додав виступ члена журі, блогера Дмитра Морозюка, який зачитав свій вірш "Другорядний герой".

До складу журі конкурсу увійшли акторка Ольга Сумська, кінорежисер Денис Тарасов, продюсер, громадський і культурний діяч Олексій Донцов, генеральний директор загальнонаціональної премії "Людина року" Аркадій Райцин, голова Національного конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щіпцова.

У Freedom Hall відбувся Суперфінал "КРАСА КРАЇНИ / Mrs Ukraine 2026" (фото надане пресслужбою конкурсу)

Також фіналісток оцінювали переможниця "КРАСА КРАЇНИ 2025" Вікторія Денисова, переможниця Mrs European Nations 2025 Євгенія Деркач, переможниця Mrs European Nations Petite 2025 Мар’яна Садовник, блогер Дмитро Морозюк, переможниця Mrs Globe 2008 Ірина Черномаз, громадська діячка й поетеса Тетяна Репеде, засновниця fashion-бренду Олександра Богач та засновниця Ukrainian Women Festival DIVA Ірина Сидорук.

Серед гостей події була й Марія Желяскова, Віце Міс Земля 2025 (Mrs Earth runner up).