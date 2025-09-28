UA

Довбик забив перший гол за "Рому" в новому сезоні Серії А: відео

Артем Довбик (фото: instagram.com/tema_dovbyk)
Автор: Катерина Урсатій

Український форвард Артем Довбик забив свій перший гол у сезоні 2025/26, відзначившись у матчі 6-го туру чемпіонату Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Гол українця

Нападник "Роми" вийшов у стартовому складі на гру проти "Верони" та вже на сьомій хвилині відкрив рахунок.

На початку поєдинку Зекі Челік виконав навіс з правого флангу, і Довбик ударом головою відправив м'яч у сітку воріт суперника - 1:0.

Українець високо вистрибнув і потужним ударом замкнув передачу, спрямувавши м'яч під праву стійку.

Це другий матч у старті для нападника під керівництвом нового головного тренера "Роми" Джан П'єро Ґасперіні.

 

Статистика Довбика

Український форвард перебрався до "Роми" влітку 2024 року з "Жирони" за 30 мільйонів євро.

За римський клуб він провів 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився 17 забитими м’ячами та зробив 4 результативні передачі.

У попередньому матчі 24 вересня "Рома" стартувала в Лізі Європи перемогою над "Ніццою" з рахунком 2:1.

Довбик тоді також вийшов у старті, але провів непереконливу гру та отримав оцінку 6,1 бала, після чого був замінений на 69-й хвилині. У зустрічі з "Вероною" українцю вдалося швидко виправити враження, забивши перший м'яч у сезоні.

