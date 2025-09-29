"Динамо" у нотатки. Найближчий єврокубковий суперник переписав унікальний рекорд в Англії

Перший суперник київського "Динамо" в основному раунді Ліги конференцій – англійський "Крістал Пелас" встановив нове історичне досягнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Squawka.
В останньому турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Крістал Пелас" мінімально обіграв чинного чемпіона – "Ліверпуль" (2:1). Завдяки цій перемозі команда повторила клубний рекорд за найдовшою безпрограшною серією – 18 матчів.
Крім цього, "орли" вперше в історії чемпіонату Англії не програли у перших шести турах, а також перервали переможну серію "Ліверпуля" із семи матчів на початку сезону-2025/26. А ще – підопічні Олівера Гласнера залишилися єдиною командою АПЛ, яка не поступалася в поточному чемпіонаті.
Рекордна серія "Крістал Пелас" без поразок:
Після шести турів команда має 12 очок та йде в лізі третьою, поступаючись лише лондонському "Арсеналу" (13 пунктів) та "Ліверпулю" (15).
У травні "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію клубу: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи-2025/26.
Однак перед стартом у єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.
Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.
Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.
Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.
За результатами жеребкування, англійський клуб став одним із суперників "Динамо" в основному етапі Ліги конференцій. Зустріч між суперниками відбудеться вже в 1-му турі – у четвер, 2 жовтня.
Гра пройде на номінально домашньому стадіоні чемпіона України – "Арена Люблін" у Польщі. Початок зустрічі – 19:45 за київським часом.
