"Динамо" у нотатки. Найближчий єврокубковий суперник переписав унікальний рекорд в Англії

Новий рекорд "орлів"

В останньому турі чемпіонату англійської Прем'єр-ліги "Крістал Пелас" мінімально обіграв чинного чемпіона – "Ліверпуль" (2:1). Завдяки цій перемозі команда повторила клубний рекорд за найдовшою безпрограшною серією – 18 матчів.

Крім цього, "орли" вперше в історії чемпіонату Англії не програли у перших шести турах, а також перервали переможну серію "Ліверпуля" із семи матчів на початку сезону-2025/26. А ще – підопічні Олівера Гласнера залишилися єдиною командою АПЛ, яка не поступалася в поточному чемпіонаті.

Рекордна серія "Крістал Пелас" без поразок:

АПЛ, "Крістал Пелас" – "Борнмут" – 0:0 АПЛ, "Арсенал" – "Крістал Пелас" – 2:2 Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Астон Вілла" – 3:0 АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1 АПЛ, "Тоттенгем Хотспур" – "Крістал Пелас" – 0:2 Кубок Англії, "Крістал Пелас" – "Манчестер Сіті" – 1:0 АПЛ, "Крістал Пелас" – "Вулвергемптон" – 4:2 АПЛ, "Ліверпуль" – "Крістал Пелас" – 1:1 Суперкубок, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:2 (пенальті – 3:2) АПЛ, "Челсі" – "Крістал Пелас" – 0:0 Ліга конференцій, "Крістал Пелас" – "Фредрікстад" – 1:0 АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ноттінгем Форест" – 1:1 Ліга конференцій, "Фредрікстад" – "Крістал Пелас" – 0:0 АПЛ, "Астон Вілла" – "Крістал Пелас" – 0:3 АПЛ, "Крістал Пелас" – "Сандерленд" – 0:0 Кубок ліги, "Крістал Пелас" – "Мілвол" – 1:1 (пенальті – 4:2) АПЛ, "Вест Хем" – "Крістал Пелас" – 1:2 АПЛ, "Крістал Пелас" – "Ліверпуль" – 2:1

Після шести турів команда має 12 очок та йде в лізі третьою, поступаючись лише лондонському "Арсеналу" (13 пунктів) та "Ліверпулю" (15).

Як "Крістал Пелас" потрапив у Лігу конференцій

У травні "Крістал Пелас" здобув свій перший великий трофей за 120-річну історію клубу: у фіналі Кубка Англії переграв "Манчестер Сіті" (1:0). Завдяки цьому "орли" вперше в історії здобули пряму путівку до групового етапу Ліги Європи-2025/26.

Однак перед стартом у єврокубкового сезону "Крістал Пелас" втратив місце у ЛЄ. УЄФА понизив клуб у Лігу конференцій.

Справа в тому, що головний акціонер клубу американський бізнесмен Джон Текстор (володіє 43% акцій "Пелас") є власником більшості акцій французького "Ліона" (77%), який теж пробився в ЛЄ.

Згідно з правилами УЄФА, клуби, що належать одній особі або організації, не можуть змагатися в одних єврокубкових змаганнях. Французька команда мала пріоритетність, оскільки посіла вищу позицію у національному чемпіонаті – 6-те місце в Лізі 1 проти 12-го "Крістал Пелас" в АПЛ.

Англійський клуб оскаржив це рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS), але програв справу.

Коли матч з "Динамо"

За результатами жеребкування, англійський клуб став одним із суперників "Динамо" в основному етапі Ліги конференцій. Зустріч між суперниками відбудеться вже в 1-му турі – у четвер, 2 жовтня.

Гра пройде на номінально домашньому стадіоні чемпіона України – "Арена Люблін" у Польщі. Початок зустрічі – 19:45 за київським часом.