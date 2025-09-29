Бех-Романчук вперше розповіла про допінг в організмі: "Я відчувала жахливий біль"

Як тестостерон потрапив в організм?

Спортсменка пояснила, що заборонена речовина - тестостерон - потрапила в її організм через лікування гормональних порушень, пов’язаних із синдромом полікістозних яєчників, а також через біологічно активні добавки та стрес.

"2020 року мені поставили діагноз - синдром полікістозних яєчників", - розповіла спортсменка.

За її словами, порушення гормонального фону ускладнило можливість завагітніти, і лікування повинно було проходити максимально обережно, аби не порушити допінг-тести.

"Ми починаємо лікування БАДами. Протягом усіх цих років я спеціально обстежувалася в одного лікаря. Вона знала, які ліки можна призначати, а які категорично заборонені", - додала Бех-Романчук.

Допінг-тест і реакція організму Марини

Легкоатлетка пояснила, що позитивний допінг-тест став наслідком природного підвищення тестостерону, зумовленого хворобою, стресом та прийомом добавок.

"Мене звинувачували в прийманні тестостерону. Але мій діагноз передбачає високий рівень цієї речовини. Моє лікування було спрямоване на нормалізацію гормонів, щоб відновити овуляцію і можливість завагітніти", - заявила спортсменка.

Незалежні експерти підтвердили, що підвищений рівень тестостерону спричинили біологічно активні добавки та індивідуальна реакція організму.

Фізичні та психологічні випробування легкоатлетки

Марина також розповіла про важкі наслідки лікування та алергічні реакції на антибіотики.

"Все нашарувалося: лікування, хвороба, алергія. Я лежала і думала, коли це все закінчиться", - зізналася спортсменка.

Низка проблем зі здоров’ям підірвала імунітет та довела до емоційного зриву.

Бех-Романчук звернулася до спортивного психолога і психіатра, пройшла курс антидепресантів, що допомогло їй відновити сили та психологічну стабільність.

Радісна новина: майбутнє материнство

У середині вересня 2025 року Марина оголосила про вагітність. Разом із чоловіком, дворазовим призером Олімпіади Михайлом Романчуком, вони вперше стануть батьками.

"Антидепресанти та допомога лікарів дали мені шанс повернутися до нормального життя", - підсумувала спортсменка.