Яка ситуація з COVID-19 та грипом в областях та чи можливий карантин в Україні

Яка ситуація із захворюваністю зараз по країні і де найбільше хворих на COVID-19

Зараз епідпоріг перевищено у 3 областях, йдеться про Житомирську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Збільшення захворюваності на ГРВІ зареєстровано ще 5 областях: Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській. В інших регіонах країни станом на 31 січня зберігається неепідемічний рівень.

Через циркуляцію вірусів грипу А та В у 22 регіонах країни зараз спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ саме серед дітей до 17 років. Одним із факторів інтенсивного зростання захворюваності - циркуляції вірусів грипу АH1, для яких характерний різкий підйом захворюваності, після якого йде різкий спад. Однак до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією.

З 15 по 21 січня на ГРВІ захворіли 142 тисячі людей, з них понад 66 тисяч – діти віком до 17 років, госпіталізовано 4 тисячі 728. Зафіксовано п’ять летальних випадків серед пацієнтів з діагнозом грип, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19. З 15 по 21 січня було виявлено 3 тисячі 654 випадки захворювання на COVID-19, серед них – 393 випадки у дітей до 17 років; зареєстровано 30 летальних випадків серед людей з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19.

З 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 - діти віком до 17 років. Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 - діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім - серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

Чи можуть запровадити карантин в Україні через COVID-19

У разі ускладнення епідситуації у тій чи іншій громаді, обласні комісії ТЕБ і НС мають право локально вдатися до заходів, спрямованих на зниження ризику та поширення епідемії, у лікувальних, освітніх установах, закладах торгівлі, громадського харчування, на підприємствах.

Протиепідемічні заходи можуть включати запровадження маскового режиму, соціального дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни, температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо.

Запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується. Такі заходи, як карантини або подовження канікул наразі впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу.

Ігор Кузін, для РБК-Україна