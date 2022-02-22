Вытащили из сугроба – плати: женщине выставили счет в 9000 долларов за эвакуацию машины

Келли Роквелл застряла на своей машине в снежном перемете на трассе в районе Редфорд, штат Мичиган. Оператор эвакуатора вызволил ее из сугроба и оценил свои услуги в 9000 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на WXYZ Detroit.
На одной из трас в Мичигане образовался крупный снежный перемет. В нем и застряла Келли Роквелл. Вскоре после массового плена, в снегу буксовало около 50 машин, появились операторы эвакуаторов, в том числе 10G Towing and Recovery.
"Водитель эвакуатора просто подошел к нашей машине, спросил, хотим ли мы, чтобы он нас вытащил, и мы сказали "да", потому что предположили, что они из полиции", — сказала Рокуэлл. Она сказала, что испытала облегчение, когда ее вытащили из этого хаоса. Но ее облегчение сменилось гневом, как только она получила счет на 9000 долларов.
В смете присутствовали такие пункты:
Отдельно нужно было оплатить использование бортовой платформы и лебедки, суммарно около 600 долларов. К общей сумме компания также добавила 20-процентную налоговую комиссию. Роквелл отмечает, что ее автомобиль даже не был сильно поврежден, он оставался на ходу. По ее словам, когда она обратилась в свою страховую компанию, та сначала отказалась оплатить счет.
Также сообщалось, что тысячи некомплектных Ford Bronco не могут отправить покупателям. В автомобилях отсутствуют отдельные узлы из-за нехватки микрочипов.
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