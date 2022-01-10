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В помощь водителям: появилась интерактивная карта уборки снега в Киеве

Автор: Вадим Добровольский

На портале Київ Цифровий появился новый сервис Clean City. Он позволяет в реальном времени следить за уборкой снега на столичніх дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Київ Цифровий.

В воскресенье, 9 января, Киев накрыл мощный снегопад, вследствие чего утром в понедельник на дорогах столицы движение автомобильного транспорта было затруднено. В ближайшие дни также возможны осадки.

Уборку улиц от снега коммунальщики столицы начали еще вечером воскресенья и продолжают в понедельник. Параллельно столичная администрация запустила специальную интерактивную карту: на ней в режиме реального времени можно увидеть, на каких улицах прямо сейчас работает снегоуборочная техника.

Сервис под названием Clean City будет чрезвычайно полезен водителям. С его помощью можно спланировать оптимальный маршрут.

Ранее мы рассказывали полезные лайфхаки, как быстро и правильно очистить автомобиль от снега. Следование этим советам позволит водителям потратить на очистку машины от снега минимальное время и повысит безопасность авто на дороге.

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Киев