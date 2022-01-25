Неутешительные итоги: в 2021 году в Украине произошло более 5000 "пьяных" ДТП

За прошлый год в Украине зафиксировано 5019 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 113 человек и 1072 были травмированы. Статистика первого месяца 2022 года также не радует.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

В прошлом году патрульные полицейские поймали 133 289 водителей с признаками алкогольного и/или наркотического опьянения. Для сравнения, статистика за 2020 год – 129 480 водителей. Уже с начала этого года зафиксировано 6567 случаев нетрезвого вождения.

При этом, МВД выступает за усиление инструментов контроля состояния водителей – организацию так называемых пунктов трезвости, где останавливают большинство транспортных средств с целью быстрой проверки на состояние опьянения.

Знаковым в прошлом году стало принятие Закона 1231-ІХ, которым были повышены штрафы, усилена ответственность, убраны пробелы законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения влекут за собой наложение штрафа на водителей в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Повторное на протяжении года совершение подобного нарушения влечет наложение штрафа в размере 34 тыс. грн или административный арест на 10 суток с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Если же водитель в третий раз за год нарушит эту статью КУоАП, его оштрафуют на 51 тыс. грн (или административный арест на 15 суток), а также лишат прав на 10 лет.

Напомним, что на дороги Украины выехали полицейские автомобили-фантомы. Машины смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения как в ручном, так и в автоматическом режимах.