Логистический кошмар: из-за COVID-19 производство автомобилей могут перенести из Азии на Запад

Задержки с поставками комплектующих и отгрузкой продукции отходятся компаниям так дорого, что они рассматривают возможность возвращения производства на Запад. Тем более, что именно в США и Европе реализуется значительная часть товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Bloomberg.

Нарушение логистических цепочек, вызванное пандемией и последующими высокими затратами на доставку товаров из Азии, заставляет компании пересматривать местное производство. По крайней мере, подумывать о "сокращении цепочек поставок", вернув производство на Запад. Некоторые компании уже возобновляют производство в ЕС, США и Мексике.

Дешевая рабочая сила всегда привлекала бизнес, но постепенно зарплаты в Азиатском регионе повышаются, а издержки производства из-за коронавирусных ограничений растут еще быстрее. Парадоксально, но стремление к снижению затрат, которое в свое время привело к переносу производства в Азию, теперь вынуждает производить товары поближе к дому.

Так например, KTM и материнская компания Husqvarna, Pierer Mobility, открывают завод в Болгарии, который будет производить около 500 000 электрических велосипедов в год. По словам генеральный директора компании Стефана Пирера, затраты на логистику при доставке товаров из Китая в Европу в настоящее время в 10 раз выше, чем до пандемии. И уже не снизятся до прежнего уровня, поэтому цепочку поставок целесообразнее ограничить континентальной Европой.

Электровелосипед KTM

Топ-менеджер также сообщил, что многие из его конкурентов собираются поступать так же, поскольку вопросы логистики делают невыгодной закупку деталей и запчастей из таких стран, как Вьетнам и Тайвань - в то время как 70% конечной продукции будет продаваться в Европе.

Сообщается что крупнейший производитель инструментов Stanley Black & Decker открывает три новых предприятия в США, а несколько компаний по производству одежды переезжают из Азии в Турцию и Португалию.

Многие компании беспокоятся не только о стоимости доставки. Время, необходимое для доставки товаров, впрямую влияет на себестоимость продукции. В случае товаров, продаваемых в США, это означает перенос производства из Китая в Мексику. И автопроизводители вряд ли станут исключением.

В настоящее время доставка грузов из Азии в Северную Америку занимает 110 дней, что все еще близко к историческому максимуму. А теперь сравним с временем доставки товаров из Мексики - от 5 до 10 дней.

Еще одним преимуществом производства в США является то, что президент Джо Байден не готов отменить тарифы, введенные его предшественником на китайский импорт - несмотря на призывы американских компаний снизить действующие пошлины на входящие поставки на миллиарды долларов.

Напомним, что в последнее время все чаще появляется информация о существенном подорожании автомобильного "секонд-хенда". Сообщается, что в некоторых странах цены на подержанные авто взлетели на 30-60 процентов.