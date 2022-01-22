Не ходите в Африку гулять: разъяренный слон напал на автомобиль с туристами

Водитель из ЮАР на собственном горьком опыте узнал, что может произойти, если разозлить слона. В результате животное перевернуло машину на бок и начало катить кроссовер, как футбольный мячик.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел в заповеднике по охране водно-болотных угодий Исимангалисо в провинции Квазулу-Ната, ЮАР, в начале этого месяца. На видео запечатлен момент, как слон начал толкать кроссовер, оторвал левый борт от земли, и затем перевернул его на правый бок, а дальше и на крышу. Снимавший видео автомобилист пытался отвлечь животное звуковым сигналом машины, но слон не реагировал.

Сообщается, что пассажиры автомобиля получили лишь незначительные травмы в результате инцидента, и что официальные лица парка водно-болотных угодий Исимангалисо расследуют инцидент, чтобы определить, что заставило слона повести себя столь агрессивно.

В Южной Африке есть несколько заповедников и парков, где туристам разрешается приближаться на автомобилях к слонам. По большей части слоны очень миролюбивы, но, очевидно, что-то произошло за кадром - и это действительно разозлило животное.

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