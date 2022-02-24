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Военное положение в Украине: что делать водителям в случае ДТП

Автор: Александр Мороз

В Национальной полиции Украины рассказали, что делать водителям попавшим в ДТП в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Национальную полицию Украины

По словам первого заместителя Нацполиции Алексея Белошицкого все подразделения патрульной полиции направлены на помощь гражданам. Основными задачами являются стабилизация дорожного движения, помощь в эвакуации, работа со специальными службами, максимальный контроль ситуации.

Полиция обратилась к гражданам: в случае ДТП – фотографируйте машины, повреждения и быстро убирайте авто с дороги. Оформляйте европротокол, если оно действительно стоит того… но авто убирайте с дороги сразу. Это очень важно.

Напомним, что Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

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