Дышите глубже: в Украине хотят ввести обязательную проверку на опьянение участников ДТП

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №6558, которым вводится обязательная проверка на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими. В настоящее время такое освидетельствование проводится на усмотрение полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной рады.

В пояснительной записке авторы проекта закона указывают, что дорожные аварии - одна из главных угроз жизни и здоровью украинцев. За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. При этом особую опасность представляют нарушения ПДД или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документом вводятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс, обязывающие проводить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими.

Согласно законопроекту часть 1 ст. 266 КУоАП дополняется таким пунктом: "В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно - независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов".

Что касается изменений в Уголовного процессуальный кодекс, то полиции дается право задержать подозреваемого в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков для прохождения им обязательного медицинского осмотра.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в закон "Об экстренной медицинской помощи", что позволяющий проводить такое освидетельствование в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Реализация данного закона не потребует дополнительных расходов из государственного либо местного бюджета, считают авторы документа.

Напомним, что в ближайшие два года МВД Украины закупит еще 80 автомобилей-фантомов для контроля соблюдения Правил дорожного движения. Кроме того, разработан законопроект об измерении средней скорости транспортных средств на определенных участках автомагистралей.