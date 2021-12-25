Сексизм под видом демократии: старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин

Основанный в ноябре 1895 года Автомобильный клуб Франции до сих пор не пронимает в свой состав женщин. Интересно, что такая гендерная политика объясняется демократическими убеждениями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агенство Bloomberg.

Президент Автомобильного клуба Франции (Automobile Club de France) Луи Дезанж оказался в затруднительном положении, когда после ареста в Токио Карлос Гон ушел с поста генерального директора Renault, а на его место автомобильная компания временно назначила Клотильду Дельбос. Клуб, который традиционно принимал в почетные члены руководителей основных автомобильных компаний Франции, на этот раз изменил традиции.

"Мы могли бы предоставить ей карточку, дающую те же права, что и жене члена клуба", - отметил Десанж. "Но даже это было бы впервые". К счастью для него и его клуба правление Клотильды было недолгим, и ее сменил итальянец Лука де Мео, которому сразу же предоставили членство. Дельбос, которая является сейчас его заместителем, от комментариев отказалась.

Президент Автомобильного клуба Франции Луи Дезанж.

Что будет делать старейший автомобильный клуб мира дальше, остается только гадать. Уже сейчас в конкурирующем с Renault автомобильном альянсе Stellantis женщины возглавляют бренды Peugeot, DS и Chrysler, в руководстве производителя шин Michelin из 11 человек - четыре женщины, а за океаном автомобильный гигант General Motors возглавляет Мэри Барра.

"Наличие такого клуба, застрявшего в 19 веке и закрытого для женщин, сводит на нет все усилия, предпринимаемые отраслью для обеспечения гендерного равенства", - говорит Элизабет Янг, основатель и президент организации "Женщины и автомобили в Европе".

Впрочем, 74-летнего Луи Дезанжа такая аргументация не убеждает: "Ничего не изменится, пока я буду президентом", - говорит он. "По моим подсчетам примерно три четверти из двух тысяч наших членов не хотят гендерных перемен. А я слишком демократичен, чтобы навязывать то, чего они не хотят. У нас есть и другие возможности познакомиться с женщинами в Париже".

Интересно, что думают по этому поводу видные члены Automobile Club de France, такие как председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар, исполнительный директор Peugeot-Citroen Stellantis Карлос Таварес и генеральный директор Valeo SA Жак Ашенбройх?

Королевский автомобильный клуб в Лондоне был создан годом позднее и традиционно имеет тесные связи с Парижским клубом. Но в отличие от своего французского аналога, он начал принимать женщин еще в 1999 году.

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