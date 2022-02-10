Пьяный водитель фуры проехал на красный свет и разбил 31 автомобиль

Пьяный водитель грузовика стал причиной масштабной аварии в городке Фюрт, неподалеку от Нюрнберга (Германия). 50-летний водитель проехал на красный свет, а затем врезался в здания и автомобили, вызвав несколько больших пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Associated Press.

Водитель сначала проехал на красный свет на перекрестке, задев при этом один автомобиль, после чего протаранил множество автомобилей - одни вбивал в стены окружающих зданий, а другие просто заталкивал в припаркованные машины.

Сообщается о трех пострадавших, хотя все могло быть гораздо хуже - из загоревшегося дома удалось оперативно эвакуировать жильцов. Денежный ущерб пока не подсчитан, но учитывая 31 разбитый либо сожженный автомобиль, сумма будет астрономической.

По результатам медицинского освидетельствования оказалось, что уровень алкоголя в крови мужчины в несколько раз превышал установленный законом предел. По данным полиции, водитель — 50-летний гражданин Турции, не имеющий в Германии постоянного места жительства. Разумеется, учитывая серьезность аварии, его тут же арестовали.

Напомним, что за 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн. штрафов на общую сумму более одного миллиарда гривен. В сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных нарушений существенно увеличилось, также выросла доля неоплаченных штрафов.