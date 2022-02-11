Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусов

Первый электрический автобус, спроектированный и построенный в Африке, уже начал эксплуатацию на улицах Найроби в Кении. В 2023 году должно стартовать массовое производство новинки.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.
Подразумевается, что продаваться электробус будет по всему континенту. Машина была разработана шведско-кенийским стартапом Opibus, который специализируется на электрических технологиях для Африки и уже предлагает ряд наборов для перевода мотоциклов и внедорожников на электротягу.
Компания Opibus утверждает, что ее электромобили специально адаптированы для африканского региона с упором на надежность, долговечность и сравнительно низкую стоимость. Автобус был спроектирован и изготовлен на заводе Opibus в Кении.
Первая партия из десяти машина выйдет на маршруты столицы Кении, Найроби, уже летом. Сейчас первый опытный образец проходит испытания в окрестностях столицы. В целях мотивации потенциальных покупателей стартап также установит несколько точек зарядки за собственный счет.
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