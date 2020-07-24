В Киеве откроется "Музей науки"

Сентябрь 2020

Уже осенью Малая академия наук Украины откроет в столице первый интерактивное пространство "Музей науки". Здесь можно будет покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов соль и воду в дополненной реальности, узнать, как устроен организм человека. В общей сложности посетителей ждут более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Над экспозицией, которая состоит из 7 блоков, работали команды из Украины, Канады, США, Польши и Швеции. Здесь, в частности, представлена выставка "Дивная материя" канадского Ontario Science Center, одного из известнейших научных и исследовательских центров мира. Выставки "Великие изобретения", "Человек", "Акустика" и "Оптика" разработаны специально для "Музея науки" польской компанией Strong Interactions, команда которой работала над созданием знаменитого Центра науки "Коперник" в Варшаве. А один из ключевых экспонатов приехал в Киев из Музея математики в Нью-Йорке. Это трицикл с квадратными колесами, таких в мире всего четыре.

"В Малой академии наук учатся более 150 000 детей со всей Украины. За последние полтора года наши юные ученые выиграли 80 наград в крупнейших международных научных олимпиадах и конкурсах. Большая амбиция МАНУ — воспитать новую плеяду украинских специалистов и вернуть Украину на карту ведущих научных стран мира. Интерактивное пространство — еще один наш шаг к популяризации науки. Часть экспозиции мобильная. В наших планах экспонировать ее в других городах и, наконец, создать такие музеи по всей стране. В "Музее науки" мы пытаемся, прежде всего, заинтересовать, оживить бездушные термины из учебников, превратив их в объекты и инсталляции, показываем, как формулы и законы работают в повседневной жизни. А всех юных посетителей, которые хотят знать больше, сразу приглашаем в тематические кружки на углубленное изучение той или иной науки", — рассказывает директор МАН Оксен Лисовый.

Концепцию проекта организаторы описывают одним словом — "спектр". Спектр наук, открытий и впечатлений: от запуска молнии в катушке Теслы и управления роборукой до возможности увидеть собственный голос, попасть внутрь гигантской раковины и в зеркальный туннель с оптической иллюзией. Отдельная зона будет посвящена украинским ученым. А самым большим интерактивным экспонатом станет стеклянный потолок, который меняет цвет, когда посетители вводят на планшетах правильные ответы на вопросы из области науки.

Символично, что проект открывается в ревитализированном павильоне "Наука" на ВДНХ. Построенное в 1958-м для проведения научных выставок, сегодня пространство снова открывает свои двери всем, кому интересно, как устроен мир.

В Киеве откроется "Музей науки" (фото: пресс-служба)