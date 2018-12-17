Художники Pictoric представят иллюстрации к международной настольной игре

Выставка Pictoric

18.12.2018 - 30.01.2019

18 декабря в столичном арт-пространстве ЦУМ (Киев, Крещатик, 38, 7 этаж) состоится презентация художественно-игрового проекта PictoricBox. Его авторы — группа иллюстраторов Pictoric — продемонстрируют публике 100 красочных работ, маленькие копии которых стали основой настольной игры с аналогичным проекту названием.

Выставка продлится до 30 января, вход для всех желающих — свободный.

Среди авторов, которые создавали иллюстрации: Анна Сарвира, Олег Грищенко, Татьяна Денисенко, Полина Дорошенко, Анна Иваненко, Женя Полосина, Елена Старанчук, Анна Андреева, Юлия Тверитина, Валерий и Елена Тихонюк, Илья Угнивенко.

Организатор мероприятия — Sky Art Foundation, партнер — ЦУМ Киев.

Каждая из работ PictoricBox сродни открытому коду в программном обеспечении, где содержание "прописывают" сам зритель. Яркие иллюстрации с большим количеством деталей, а также разнообразная стилистика авторов, создают целостную и завораживающую экспозицию. Как признаются сами иллюстраторы, главной идеей при создании работ стала воля фантазии — как художественной, так и той, которую ощутит каждый зритель.

Чтобы глубже завлечь посетителей выставки в мир PictoricBox, в зале экспозиции будет работать специальная игровая зона PictoricBox Play Zone, где каждый желающий сможет протестировать новую настольную игру для всей семьи и в полной мере прочувствовать волшебство художественного проекта.

"Идея создания украинской настольной игры вместе с Pictoric возникла сразу после их февральской выставки “Несколько историй” в ЦУМе. Очень хотелось, чтобы игра была интересна как взрослым, так и детям. А также не только развлекала, но и образовывала, и приносила эстетическое удовольствие. Благодаря Pictoric нам это удалось. Уверен, что PictoricBox взорвет рынок настольных игр именно благодаря ее творческой составляющей и, конечно же, нетривиальному сюжету", — интригует Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation, а также соавтор идеи создания новой игры.

Это лишь первая выставка серии проектов по всему миру, цель которых — поддержка игры PictoricBox. Мировой релиз последней запланирован на 2019 год. Украинцы же станут первыми, кто получит доступ к художественной игре уже в ходе предстоящей выставки.

Клуб иллюстраторов Pictoric — это сообщество иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников. Цель его создания — реализация совместных интересных проектов и популяризация качественной современной иллюстрации в Украине и за рубежом, на международных фестивалях и выставках, а также ведение просветительской деятельности.