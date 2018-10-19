Графические работы Олеси Джураевой — "Reflection"

Планетарий, 2016, линогравюра (фото: пресс-служба)

23.10.2018 - 27.11.2018

23 октября в столичном арт-пространстве ЦУМ (Киев, Крещатик, 38, 7 этаж) состоится открытие персонального проекта известного виртуоза станковой графики Олеси Джураевой "Reflection".

В экспозиции будет представлено более 20-ти лимитированных линогравюр, около десяти из них выполнены в технике коллаж. Годы создания работ выставки — 2014-2018 года. Главным вдохновителем линогравюр серии "Reflection" Джураевой стал родной Киев.

Выставка продлится до 27 ноября, вход для всех желающих — свободный.

Тарелка на Лыбедской (линогравюра Олеси Джураевой, 2015)

Организатор мероприятия – Sky Art Foundation, партнер — ЦУМ Киев.

"Новые здания из стекла и бетона. Они могут нравиться, могут вызывать отвращение. Впрочем, как и электричество в прежние времена, стеклянные поверхности навсегда меняют мой город. Я — лишь наблюдатель. Но признаюсь: ритмы, которые отражаются в стеклянных поверхностях, меня завораживают", — комментирует собственный проект Олеся Джураева.

"Правильное направление", 2014, линогравюра

По ее словам, привычка наблюдать за развитием года и эволюцией архитектуры вдохновила автора на создание коллажей из отпечатков линогравюр, над которыми художница работала весь текущий год.

Международные искусствоведы называют Джураеву "ярким представителем украинской современной графической школы". Подтверждением ее популярности является растущая востребованность ее искусства на мировой арене — в США, Мексике, Аргентине, Австралии, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии и многих других странах.

"Олеся Джураева — это единственный украинский представитель станковой графики нового поколения, признанный далеко за пределами Украины. Ее работы печатают в именитых каталогах и журналах, выставляют в лучших мировых галереях. Она — участница и победительница многих международных конкурсов графических работ. Ее произведения напоминают визуальный дневник повседневной жизни", — отмечает Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation.

О художнице:

Олеся Джураева родилась в 1982 году в Душанбе, Таджикистан. Переехала в Украину в 1989 году. Училась в Киевском государственном институте декоративно-прикладного искусства и дизайна, который окончила в 2006 году. С 2004 года является членом Национального союза художников Украины.

Художница работает с различными графическими техниками: офорт, линогравюра, меццо-тинто, пастель.

Во дворе, 2014, линорит

Работы Джураевой входят в общественные коллекции Бразилии (Cristiano Varella Memorial Foundation), Италии (Гражданская коллекция города Скио, а также Отделение рисунков и печатных изданий Академии изящных искусств Катании), Португалии (Сборник печатных изданий Douro Biennial), Румыния (Музей Искусств города Клуж), Украины (Днепропетровский музей изобразительных искусств) и США (Zuckerman Museum of Art, коллекция и архив Южного международного совета графики).