Анатомическое сафари: в Украину возвращается шокирующая выставка настоящих тел

"Вселенная тела: Внутри животных" едет в Киев (фото: пресс-служба)

30.10.2020-31.01.2021

30 октября в киевском ВДНГ откроют всемирно известную выставку Гунтера фон Хагенса "Всесвіт тіла: Всередині тварин". Она будет представлена более чем ста экспонатами – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека (билеты).

"Вселенная тела: Внутри животных" едет в Киев (фото: пресс-служба)

В прошлом году научно-познавательная выставка "Всесвіт тіла: Цикл життя" шокировала украинцев. Увидеть тела настоящих людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования – пластинации – съезжались со всех уголков страны. В этом году организаторы привезут из Германии не менее увлекательную экспозицию – тела животных. Благодаря уникальности экспонатов каждый посетитель сможет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде.

В четвертом павильоне ВДНГ вы воочию увидите то, чего не покажут ни в одном зоопарке или музее. Оцените сердце быка, которое в пять раз больше человеческого, узнаете, почему страусы – самые быстрые бегуны, какая особенность северных оленей помогает им выжить зимой и на что способен язык жирафа. Гостей экспозиции также ждет захватывающий экспонат – тело реального человека.

Оригинальная идея анатомической выставки у Гунтера фон Хагенса появилась, когда для его Института пластинации впервые пожертвовали тело гориллы из немецкого зоопарка. А потом еще и жирафа со слоном. Пополнять экспозицию с годами удавалось благодаря участию в ветеринарных программах и сотрудничеству с зоопарками. Стоит отметить, что все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

"Только над жирафом мы трудились более двух лет. Я с невероятным увлечением наблюдаю, как посетители тщательно изучают каждый экспонат, не скрывают своего удивления и замечают, сколько похожего у нас – людей – с животными. Оказывается, достаточно просто заглянуть под нашу кожу", - говорит куратор выставки "Вселенная тела: Внутри животных" и жена Гунтера фон Хагенса Анджелина Уолли.

"Всесвіт тіла: Всередині тварин" создана для того, чтобы привлечь внимание людей к уменьшению популяции животных, а школьников и студентов подтолкнуть к карьере в научно-исследовательской сфере. Все пластинаты животных дополнены информационными стендами, которые доступно расскажут о ценности каждого вида для человечества.

"Вселенная тела: Внутри животных" едет в Киев (фото: пресс-служба)

Для безопасности посетителей на территории выставки будет действовать масочный режим, будут проводить температурный скрининг, а также в залах установят санитайзеры. Кроме того, организаторы H2D Exhibition намерены выполнять все утвержденные нормы по количеству посетителей на метр квадратный в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

"Вселенная тела: Внутри животных" едет в Киев (фото: пресс-служба)