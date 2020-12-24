На ВДНГ устроят новогоднюю вечеринку под открытым небом

В ночь с 31 декабря на 1 января "Зимова Країна на ВДНГ" будет работать

31.12.2020

Новогодняя ночь в "Зимовій Країні" на ВДНГ начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до четырех утра 1 января. В программе — выступления групп, диджей-сет, праздничные конкурсы и розыгрыши.

В течение ночи для посетителей будут работать главные локации "Зимової Країни", которые находятся под открытым небом — каток, тюбинговые горки, аттракционы и фудкорт. Также всю ночь на ВДНГ будет работать праздничная ярмарка с подарками и сладостями.

Музыкальная программа

Dj Sanya Dymov. Популярный украинский диджей и резидент радиостанции NRJ Ukraine. Его выступления сопровождали Eurovision Song Contest 2017, Ukrainian Fashion Week, а также мероприятия таких брендов как Dior, Givenchy и Louis Vitton. Кроме того, сеты Sanya Dymov открывали шоу Enrique Iglesias и MONATIK.

Группа "ТОК". Пять очень разных, но в то же время одинаково талантливых девушек. Юные певицы уже успели выпустить хит — "Мальчик TOP", клип на который набрал более миллиона просмотров на YouTube. Под их песни просто невозможно устоять на месте.

DANIL MONACO. R&B исполнитель, который активно завоевывает благосклонность поклонников хип-хопа. Среди наиболее известных треков: "ХУДИ", "ALADDIN", "Вокруг нас".

Андрей Бойко. Финалист проекта "Голос.Дети", актер сериала "Школа". Первый сольный концерт исполнителя, который состоялся в клубе Atlas, собрал солд-аут. Год назад презентовал альбом "Мир на двоих".

Развлекательная программа запланирована и на рождественские праздники. 6 января в "Зимовій Країні" хор "Веснянка" исполнит колядки под живой аккомпанемент. В этот день выступит и группа The doox, создающая современную музыку с элементами традиционной песни и этнорока.

На 7 января на ВДНГ запланировано выступление фольклорно-этнографического ансамбля "Калина" — с вертепом и танцами, играми и весельем. А завершит праздничную программу выступление группы Folky Funky, исполняющей собственные и народные произведения и смешивая в них этнический стиль с фанком и роком.

Напомним, что в этом году на территории ВДНХ функционирует более 10 локаций "Зимової Країни": каток, тюбинговые горки, ярмарка, фудкорт, аттракционы, Резиденция Санты, Різдвяна Фабрика Мрій, центр семейного досуга Teleport 360, выставка "Динозавры морских глубин", контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark, тропическая ферма "Планета Бабочек" и шоу-рум W8Less.

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