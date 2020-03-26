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Online Party от Радио Аристократы

Lite » Афиша 26.03.2020 - 15:53
Online Party от Радио Аристократы (pixabay.com)
Online Party от Радио Аристократы (pixabay.com)

27.03.2020

27 марта состоится вторая вечеринка от Радио Аристократы в коллаборации с DJBuro. Новыми участниками вечеринки станут: Jean Gritsfeldt, Katro Zauber, Vlad Fisun и Captain Morgan.

После большого резонанса, который возник на прошлой неделе во время первой вечеринки, организаторы Online Party решили не останавливаться и продолжать радовать зрителей дальше на регулярной основе.

Первая онлайн-вечеринка от Радио Аристократы

"В медиа часто говорят о мерах безопасности - мыть руки, оставаться дома, и другие правила. Мы хотим добавить - оставайтесь в хорошем настроении! Это важно для качества жизни. Страх не лечит, здравый смысл - да. Радио Аристократы и DJBuro знают все о музыке, вечеринках и создании классной атмосферы. Мы соблюдаем правила безопасности во время карантина, но, тем не менее, не можем прекратить делать свою работу - создавать хорошее настроение нашим друзьям и фолловерам. Поэтому давайте к нам на пятничные вечеринки. Диджеи у нас, вечеринка - у вас дома", - поделилась соучредитель радио Валерия Чачібая.

Сейчас планируется еще несколько таких вечеринок, узнать больше о них можно на официальном сайте, или на Facebook-странице радио.

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