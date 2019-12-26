New Year 2020 с группой Антитела

В Киеве пройдет вечеринка New Year 2020

31.12.2019

Киевский клуб Atlas приглашает на вечеринку New Year 2020 с украинскими звездами.

В кругу друзей и с лучшей музыкой: встречай Новый год на любимой локации! Три танцпола, зажигательные хиты и живое выступление группы Антитела!

Сеты диджеев, море коктейлей и выступления лучших украинских артистов - врывайся в 2020-й красиво. И не важно, придешь ты в пижаме с кроликом или в блестках и пайетках: в Atlas'е ты всегда как дома.

Бронируй места за столиками уже сейчас: в стоимость билета входят 1000 грн депозита и "новогодний сет" (билеты). С 22:00 гостей будут встречать, будут поить и развлекать. Не пропусти свой лучший Новый год!

Афиша вечеринки New Year 2020