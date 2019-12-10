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В Киеве состоится грандиозная вечеринка WE ARE 90's

Lite » Афиша 10.12.2019 - 12:16
WE ARE 90's состоится в Киеве (иллюстративное фото)
WE ARE 90's состоится в Киеве (иллюстративное фото)

13.12.2019

13 декабря в киевском клубе Atlas пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х - WE ARE 90's.

"Пятница, 13 - черная дата, но не для нас! Встречаемся на танцполе в формате WE ARE 90's: лучшие хиты, под которые мы все выросли и под которые будем танцевать до утра. А те, кто будет отрываться больше всех, получат подарки", - говорят организаторы вечеринки.

Диск-жокеи:

  • Apolik
  • Dmitiry Desire
  • Сладкие Сланцы
  • Eldar Kitbeatz
  • ДЕД

Начало вечеринки в 23:00. Вход: до 00:00 - бесплатно, после 00:00 - 200 грн. С 23:00 до 6:00 по спискам - 100 грн. Больше подробностей можно найти по ссылке.

В Киеве состоится грандиозная вечеринка WE ARE 90's

В Киеве состоится грандиозная вечеринка WE ARE 90's

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