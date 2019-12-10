13.12.2019
13 декабря в киевском клубе Atlas пройдет грандиозная вечеринка в стиле 90-х - WE ARE 90's.
"Пятница, 13 - черная дата, но не для нас! Встречаемся на танцполе в формате WE ARE 90's: лучшие хиты, под которые мы все выросли и под которые будем танцевать до утра. А те, кто будет отрываться больше всех, получат подарки", - говорят организаторы вечеринки.
Диск-жокеи:
Начало вечеринки в 23:00. Вход: до 00:00 - бесплатно, после 00:00 - 200 грн. С 23:00 до 6:00 по спискам - 100 грн. Больше подробностей можно найти по ссылке.
В Киеве состоится грандиозная вечеринка WE ARE 90's