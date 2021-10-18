Хэллоуин для взрослых: в Киеве покажут страстно-откровенный "Carmen Бордель"

Киев готовится к Хэллоуину 2021. Сегодня стало известно, что 29 и 30 октября Osocor Residence превратится в художественный бордель, в котором зритель станет непосредственным участником событий и погрузится в откровенное мир страстей.

В частности, гости нарядно-таинственной вечеринки станут частью легендарной истории Проспера Мериме о запретной любви красавицы-ромки Кармен и благородного офицера Хосе.

"Горячие поцелуи влюбленных, эротика первых прикосновений, горячие испанские танцы, разврат и интриги, измены, бурные ссоры и неожиданный финал. На Хэллоуин, когда все шаблоны прагматичного мира отступают, эта драма в Osocor Residence станет настолько откровенной, что ангелы содрогнутся…" - говорят организаторы.

В Киеве покажут "Carmen Бордель" (пресс-служба Osocor Residence)

А чего на самом деле здесь ждать? Не знает никто, ведь действо эксклюзивное и явится публике впервые. Только темные силы страсти подсказывают: леди, готовьте кружевные чулки, красные помады, цветы в волосы и самые роскошные аксессуары для полного погружения в полыхающую сказку бешеной любви…

Больше информации о событии можно узнать на странице мероприятия в Facebook.

В Киеве покажут"Carmen Бордель"