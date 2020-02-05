Caribbean Club Birthday: выступление NK и зажигательная вечеринка

NK выступит на вечеринке, приуроченной Дню рождения Caribbean Club

21.02.2020

21 февраля столичный Caribbean Club Concert-Hall громко отметит свое 22-летие. Для гостей готовят выступление суперзвезды NK (Настя Каменских), зажигательную вечеринку с кавер-бэндом Lincoln и шоу виртуозных танцовщиц NC-17 Showballet (билеты).

В этом году на свой День рождения Caribbean Club пригласил удивительную NK – первую украинскую певицу, которая стремительно покорила Латинскую Америку. Ее песни представлены едва ли не во всех музыкальных чартах, в том числе в международных Billboard, Music Choice, HTV, MTV. А сама певица сияет на билбордах в сердце Нью-Йорка и записывает треки с мировыми звездами.

NK - ОБЕЩАЮ

NK поражает вокалом, очаровывает лиричными песнями и подрывает танцпол. Она создает музыку без границ, которая объединяет культуры.

21-го февраля NK представит зажигательную программу из главных хитов и новых популярных песен. Приготовьтесь услышать живьем “Попа как у Ким”, “Elefante”, “#этомояночь”, “Обещаю”, “Дай мне”, “Peligroso” и многие другие.

NK - ELEFANTE

Ведущим Caribbean Club Birthday станет неизменный и незаменимый Сержио Куницын.