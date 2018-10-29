Украинцев научат продвигать собственный культурный продукт

Коллаж РБК-Украина

10.11.2018

10 ноября в Киеве пройдет интерактивный тренинг "Как продвигать собственный культурный продукт". Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента поделятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами, которые помогут авторам, музыкантам, художникам сделать свои произведения и проекты еще более узнаваемыми.

"Ключевым элементом развития государственности является развитие национальной культуры. А в XXI веке культурный продукт будет пользоваться спросом у аудитории исключительно при условии эффективного использования современных технологий маркетинга и коммуникаций. Целью нашего тренинга есть бесплатно поделиться знаниями и опытом ведущих экспертов арт-маркетинга со всеми авторами культурных проектов. Все будет происходить в современном интерактивном формате с онлайн-трансляцией, что делает наш тренинг доступен в каждом уголке Украины", - поделилась организатор образовательного события Ольга Малыш.

Во время тренинга посетители смогут научиться:

эффективно презентовать свой проект перед потенциальными партнерами, инвесторами, журналистами и общественностью;

создавать бренд культурного проекта с пониманием его целевой аудитории, его ключевых преимуществ и основных посылов;

планировать базовую стратегию продвижения культурного продукта в современных каналах коммуникации;

ориентироваться в современных принципах построения рекламных кампаний;

эффективно строить взаимодействие со СМИ, успешно участвовать в пресс-мероприятиях, давать интервью, комментарии и посещать гостевые эфиры;

полноценно использовать социальные сети для продвижения собственного культурного продукта.

Также после каждого лектория пройдут практические занятия, а по окончании тренинга каждый посетитель сможет проверить свои новые знания с помощью анкетирования.

Иллюстративное фото (пресс-служба проекта)

Среди заявленных спикеров тренинга:

Екатерина Тейлор (куратор, руководитель культурных проектов, эксперт современного искусства; автор и ведущая шоу на радио "Аристократы");

Екатерина Аврамчук (бренд-менеджер крупнейшего в Украине интернет-магазина Yakaboo);

Оксана Хмелевская (координатор Книжного Арсенала, соучредитель и редактор культурно-издательского проекта "Читомо");

Антон Семиженко (журналист)

и другие.

Тренинг продлится восемь часов. Для участия приглашаются авторы и художники со своими проектами, которые требуют продвижения. Участие бесплатное при условии обязательной регистрации.

Спикерами и организаторами проекта среди зарегистрированных будут отобраны 25 участников со своими культурными проектами к непосредственному участию в тренинге, который пройдет в HUB 4.0 (пер. Ярославский, 1/3). Для остальных зарегистрированных участников будет доступна онлайн-трансляция, ссылка на которую пришлют на электронную почту организаторы проекта.

Тренинг "Как продвигать свой культурный продукт" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда.