Украинцев научат продвигать собственный культурный продукт

10.11.2018
10 ноября в Киеве пройдет интерактивный тренинг "Как продвигать собственный культурный продукт". Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента поделятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами, которые помогут авторам, музыкантам, художникам сделать свои произведения и проекты еще более узнаваемыми.
"Ключевым элементом развития государственности является развитие национальной культуры. А в XXI веке культурный продукт будет пользоваться спросом у аудитории исключительно при условии эффективного использования современных технологий маркетинга и коммуникаций. Целью нашего тренинга есть бесплатно поделиться знаниями и опытом ведущих экспертов арт-маркетинга со всеми авторами культурных проектов. Все будет происходить в современном интерактивном формате с онлайн-трансляцией, что делает наш тренинг доступен в каждом уголке Украины", - поделилась организатор образовательного события Ольга Малыш.
Во время тренинга посетители смогут научиться:
Также после каждого лектория пройдут практические занятия, а по окончании тренинга каждый посетитель сможет проверить свои новые знания с помощью анкетирования.
Иллюстративное фото (пресс-служба проекта)
Среди заявленных спикеров тренинга:
Тренинг продлится восемь часов. Для участия приглашаются авторы и художники со своими проектами, которые требуют продвижения. Участие бесплатное при условии обязательной регистрации.
Спикерами и организаторами проекта среди зарегистрированных будут отобраны 25 участников со своими культурными проектами к непосредственному участию в тренинге, который пройдет в HUB 4.0 (пер. Ярославский, 1/3). Для остальных зарегистрированных участников будет доступна онлайн-трансляция, ссылка на которую пришлют на электронную почту организаторы проекта.
Тренинг "Как продвигать свой культурный продукт" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда.