Звезды мирового балета покажут в Киеве "Раймонду" с норвежским акцентом

Балет "Раймонда"

20.11.2018

Знаменитый во всем мире балет Александра Глазунова и Мариуса Петипа "Раймонда" скоро получит новое прочтение. 20 ноября в столичном Национальном театре оперы и балета соберутся мастера украинской и зарубежной сцены, чтобы подарить зрителям шедевр мировой классики. По зрелищности и красоте это произведение может сравниться только с "Лебединым озером".

Главную мужскую партию в столичной постановке исполнит премьер Норвежского театра оперы и балета, некогда ведущий солист Мюнхенского балета – Эрик Мурзагалиев. Ради участия в этом проекте артист перекроил свой гастрольный график, который расписан у него на год вперед.

Мурзагалиев играет в лучших театрах мира, его репертуар богат всемирно известной хореографией: Кранко, Ньюмейер, Григорович, Петипа, Баланчин. В свое время талант и мастерство Эрика высоко отметили в Bavarian State Ballet и пригласили его на ведущие роли в качестве principal dancer Мюнхенского балета.

В образе Жана де Бриенна появится один из солистов Нацоперы – Сергей Кривоконь. А партию Раймонды станцует заслуженная артистка Украины Наталия Мацак. Балерина выступает в лучших залах Франции, Италии, Греции, Испании, Швейцарии, Америки, Китая, Кореи, Индии... Ее мастерство признано такими легендами балетной сцены, как Ольга Лепешинская, Юрий Григорович, Наталия Макарова.

Кстати, в балетном мире "Раймонду" считают "высшим пилотажем" для артиста. Главная роль – одна из самых сложных для исполнения партий, ведь у нее семь сольных вариаций. Не случайно о юной Майе Плисецкой, которая 20 января отметила бы свое 93-летие, театральный мир заговорил после ее выступления именно в этом балете.

Балет "Раймонда", получивший невероятную популярность в середине ХХ века, до сих пор остается одним из самых сложных спектаклей для любой балетной труппы. Насыщенная хореография требует от исполнителей виртуозности и физической выносливости. Для артистов это – возможность показать все грани техники классического танца. Для зрителей – насладиться впечатляющим зрелищем балетного мастерства.

Известно, что своей популярностьюза рубежом "Раймонда" во многом обязана Рудольфу Нуриеву, который внес большой вклад в развитие этого балета как балетмейстер и исполнитель.

Напомним, балет "Раймонда" пройдет в Киеве 20 ноября в Национальном театре оперы и балета им. Тараса Шевченко.