ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Звезды Английского национального балета станцуют “Жизель” в Киеве

Lite » Афиша 16.01.2019 - 16:13
Фото: Екатерина Ханюкова (instagram.com/khaniukova)
Фото: Екатерина Ханюкова (instagram.com/khaniukova)

16.03.2019

16 Марта в Национальной опере Украины будут танцевать ведущие артисты Английского национального балета - Джеффри Сирио и Екатерина Ханюкова. Прем'ер и солистка британской труппы станцуют в Киеве "Жизель" - самую красивую историю любви, которую подарил миру балет.

Джеффри Сирио - в прошлом первый танцовщик крупнейших американских компаний Boston Ballet и American Ballet Theatre, лауреат международных конкурсов. В этом году он сменил США на Европу по приглашению Английского национального балета.

Екатерина Ханюкова начинала кар'карьеру в Киеве, но с 2014 года исполняет сольные и ведущие партии в Лондоне. В последний раз балерина триумфально выступала на родной сцене в октябре, покорив зрителя блестящей техникой и актерским талантом.

Британские критики высоко отмечают Екатерину Ханюкову в "Жизели". В репертуаре балерины - классическая и современная версия балета. C Джеффри Сирио любимица киевской и лондонской публики станцует классическую "Жизель" впервые - артисты прилетят в Украину всего на день прямо с американских гастролей.

Звезды Английского национального балета станцуют “Жизель” в КиевеЗвезды Английского национального балета станцуют “Жизель” в Киеве

"Жизель" - один из лучших произведений французского романтизма, в котором впервые проявились все черты классического балета. Его премьера состоялась в Париже, но в Англии спектакль остается любимым уже больше 150 лет. Поэтому выступление артистов британской труппы в "Жизели" - это всегда событие высокого уровня.

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь