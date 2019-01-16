Звезды Английского национального балета станцуют “Жизель” в Киеве

Фото: Екатерина Ханюкова (instagram.com/khaniukova)

16.03.2019

16 Марта в Национальной опере Украины будут танцевать ведущие артисты Английского национального балета - Джеффри Сирио и Екатерина Ханюкова. Прем'ер и солистка британской труппы станцуют в Киеве "Жизель" - самую красивую историю любви, которую подарил миру балет.



Джеффри Сирио - в прошлом первый танцовщик крупнейших американских компаний Boston Ballet и American Ballet Theatre, лауреат международных конкурсов. В этом году он сменил США на Европу по приглашению Английского национального балета.

Екатерина Ханюкова начинала кар'карьеру в Киеве, но с 2014 года исполняет сольные и ведущие партии в Лондоне. В последний раз балерина триумфально выступала на родной сцене в октябре, покорив зрителя блестящей техникой и актерским талантом.



Британские критики высоко отмечают Екатерину Ханюкову в "Жизели". В репертуаре балерины - классическая и современная версия балета. C Джеффри Сирио любимица киевской и лондонской публики станцует классическую "Жизель" впервые - артисты прилетят в Украину всего на день прямо с американских гастролей.





"Жизель" - один из лучших произведений французского романтизма, в котором впервые проявились все черты классического балета. Его премьера состоялась в Париже, но в Англии спектакль остается любимым уже больше 150 лет. Поэтому выступление артистов британской труппы в "Жизели" - это всегда событие высокого уровня.