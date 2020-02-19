Театральный уикенд: харьковчане сыграют на столичных подмостках

22.02.2020 - 23.02.2020

В эти выходные, 22 – 23 февраля, в Киеве состоятся гастроли Харьковского театра им. А. С. Пушкина. На сцене Театра русской драмы им. Леси Украинки артисты дадут два спектакля «Эвридики больше нет» и «Йерма».

«Йерма» – мистическая драма по пьесе Федерико Гарсиа Лорки. Молодую девушку выдают замуж за мужчину намного старше её – это ли не трагедия? Оказывается, нет, она хотела за него замуж и совсем не жалела, расставаясь с родным домом. Муж Йермы — прекрасный семьянин, мечтающий о тихом счастье вдвоем с молодой женой, он верный и преданный, готов работать от зари дотемна, только бы им всего хватало — это ли не счастье? Тогда почему же Йерма сходит с ума от гнева и злости? Почему не может спать? Почему сбегает по ночам из дома? Хуан не может этого понять, а сможет ли зритель?

В спектакле заняты артисты: Батовская Нина, Кохан Людмила, Одноралец Инна, Белая Екатерина, Читака Лариса, заслуженный артист Украины Воротняк Николай, народный артист Украины Головин Юрий, Авксентьев Максим.

22 февраля в 12:00 и 17:00 на новой сцене

«Эвридики больше нет» – нашумевший спектакль по пьесе Жана Кокто «Орфей». Герои спектакля отправляются в метафизическое путешествие по измерениям, временам и пространствам в поисках истинной любви. Что значит фраза «Эвридики больше нет»? И для режиссера, и для артистов – это очевидно – каждый решает сам…

В спектакле заняты артисты: Маковейчук Олег, Чепела Екатерина, Москалец Владислав, Батовская Нина, Тарасюк Дмитрий, Колесник Кирилл.

23 февраля в 12:00 и 17:00 на новой сцене (18+)

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