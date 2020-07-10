Театральные вечера в Caribbean Club: что посмотреть в июле

Caribbean Club запрошує на вистави театру "Чорний Квадрат" (фото: пресс-служба)

10.07.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 22.07.2020, 24.07.2020, 29.07.2020

Столичный Caribbean Club Concert Hall приглашает зрителей провести небанальный театральный вечер за бокалом любимого напитка и вкусным ужином. Заведение объявило расписание спектаклей театра-студии импровизации "Черный Квадрат": в июле любимые спектакли будут проходить два раза в неделю - по средам и пятницам.

"Спектакли театра "Черный Квадрат" за пять лет еженедельных показов уже стали доброй традицией, которую мы с радостью продолжаем после карантинного перерыва. Актеры готовят для зрителей любимые спектакли, а мы создаем уютную и безопасную атмосферу, чтобы гости могли прийти отдохнуть душой после тяжелого рабочего дня", - рассказывает программный директор Caribbean Club Concert Hall Анастасия Ваганова.

В июле гостей ждут такие спектаклей: "Ищу мужа на каждый день" (10 июля), "Никогда не звони мне, любимая" (15 июля), "Ужасно хочется поцеловать" (17 июля), "Офис. Зажги в себе желание" (22 июля), "Секс на пляже - не только коктейль" (24 июля), "Сексом дружбу не испортишь" (29 июля). Коротко рассказываем о каждом из них.

10 июля - "Ищу мужа на каждый день"

Лирическая комедия о любви. Подходит для людей, которые любят романтику на границе со сказкой и happy endы. Без пошлости, но с эротическими моментами, без огромного философского смысла, однако темы спектакля близки каждому из нас. Любовь бывает разная и у каждого она своя и проявляется по-своему. Она живет в нас. Ради нее люди готовы совершать безумные и нереальные вещи. И как мало нужно времени, чтобы понять и почувствовать "что такое любовь и с чем ее едят?!". Сюжет спектакля не так прост, как может показаться, и в этом его фишка.

15 июля - "Никогда не звони мне, любимая"

Комедия про сексуально-любовные отношения. Как возникает любовь и как её сохранить? Как удержать мужчину, если сохранить любовь не удается? Что делать в постели, чтобы быть идеальной женщиной? Что делать с женщиной, чтобы быть идеальным мужчиной? И что делать не стоит? Подробно о сексе без анатомических подробностей. Сексуальная откровенность в этом спектакле зашкаливает. Юмора больше, чем обычно, но умных мыслей не меньше.

17 июля - "Ужасно хочется поцеловать"

Что делать если человек, которого ты любил и любишь, выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь несмотря ни на что? И как это сделать? Что во власти наших чувств, а над какими чувствами мы не властны? На эти вопросы актеры будут искать ответы с элегантным юмором и максимальной откровенностью. Спектакль на 100% о любом из нас. И если такая ситуация с вами еще не случалась: "то всему свое время, - сказала бабушка и вылезла из-под колес трамвая".

22 июля - "Офис. Зажги в себе желание"

Этот спектакль можно было бы назвать "Хроники одного офиса". История про "белые воротнички", которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но - тсссс, об этом вы узнаете только придя на спектакль!

24 июля - "Секс на пляже - не только коктейль"

Легкий, смешной и добрый спектакль. "Тихий, едва слышный шум прибоя, легкий морской ветерок придает ощущение свежести, белозубый мулат подносит "Мохито"... Мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья", - так представляли себе отдых у моря герои спектакля, а получилось ... А получилось, конечно же, намного интереснее. Еще не придумали чем заняться в отпуске? На этом спектакле вам дадут несколько советов. Приходите!

29 июля - "Сексом дружбу не испортишь"

Остро сексуальная комедия для взрослых с лирическим уклоном. О любви, растянутой во времени, и секс, найденный спустя годы. Бывает так: лежишь с человеком в постели и думаешь, что у вас любовь, а оказывается - дружба. А бывает так: живешь с человеком в одном подъезде десятки лет и у вас могло бы быть, но не было. Заходишь к нему по-соседски, и у вас случается! Как это? Почему только сейчас? Зачем это надо? И что с этим делать? Спектакль дает ответы на все эти вопросы и, конечно, задает новые.

Спектакли имеют возрастное ограничение: 18+.