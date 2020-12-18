Святой Николай в виде голограммы поздравит украинцев на Софийской площади

Голограмма Святого Николая

19.12.2020-07.01.2021

С 19 декабря по 7 января на Софийской площади в Киеве будет работать интерактивная голограмма Святого Николая, который каждые десять минут будет поздравлять с праздниками малышей и всех других посетителей новогодней площади. О соблюдении социальной дистанции во время просмотра поздравлений зрителям будет напоминать специальная разметка вокруг голограммы. Цифровой Николай также откроет главную елку Украины и благодаря дополненной реальности поздравит украинцев в мобильном приложении.

"Ежегодно во время новогодних праздников десятки тысяч людей приходят на Софийскую площадь, где традиционно встречают Святого Николая. Его приглашают домой тысячи семей, чтобы поздравить своих детей. Но в этом году из-за карантина все пожилые люди должны оставаться дома, в том числе и Святой Николай. Однако праздник должен состояться! Поэтому мы обратились к современным технологиям, чтобы доставить Николая на главную новогоднюю площадь Украины. Представьте: его реалистичная голограмма в полный рост знакомится с вами, рассказывает новогодние стихи, загадывает загадки и желает счастья в новом году. Этот инновационный проект не только заряжает праздничным настроением, но и призывает позаботиться о пожилых людях, которым сейчас опасно выходить из дома", — рассказывает представительница организаторов Вера Платонова.

В записи голографических поздравлений принял участие украинский актер Михаил Безпалько, который уже более 60 лет играет новогодних персонажей. Он — самый старший и опытный Святой Николай в Украине. 19 декабря он будет принимать участие в засветке новогодней елки на Софийской площади, а после короткого приветственного слова появится на площади уже в виде голограммы.

Голограмма на Софийской площади будет работать каждые 10 минут, а в течение трех дней — еще и в режиме реального времени, когда Святой Николай сможет пообщаться с детьми и взрослыми.

Также хотим напомнить, что украинцы увидят свои новогодние поздравления на Софийской площади.