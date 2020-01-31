Спектакль «Рождественские грёзы» по пьесе Надежды Птушкиной

Рождественские грёзы

02.02.2020

«Рождественские грёзы» – легкая, добрая, «уютная» комедия по пьесе современного драматурга Надежды Птушкиной.

Чего только не случается с человеком под Новый год или накануне Рождества! Герой спектакля идет на свидание в одну квартиру, но ошибается адресом и попадает в другую. Хозяйки этой квартиры – старая дева и ее больная мать. Они уже смирились с мыслью, что старушка доживает последние дни. Дочь читает матери перед сном английского классика Ч. Диккенса, и обе они грезят о чем-то таком призрачном, красиво-романтичном, сентиментальном, что только и может быть в романах из далекого XIX века.

Но нет… Счастье может прийти в дом каждого, стоит только этого захотеть...