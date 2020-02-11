Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам»

04.03.2020

Дима обожает Олю. Оля обожает Николая Анатольевича, а ему 45 лет и он женат. Катя любит своего мужа. И любовный треугольник превращается в квадрат...

Спектакль из проекта «До и После секса» шел раз в год в январе в «Зимних историях» на большой сцене. Хороший спектакль. Решили играть чаще и на камерной.

Юмора предостаточно, душевные переживания зашкаливают, ведь любовь не знает границ, возраста и не имеет совести. В спектакле много обжигающих и откровенных разговоров, он сшит из невыносимой нежности и выносимого цинизма. Любовь дозволено испытать с первого взора и отнюдь не упускать, однако можно отыскивать целую жизнь и отнюдь не отыскать. Спектакль вышел умно, страстно, эффектно, тонко, расчетливо, современно и несмотря на то, что он близок к мелодраме, в нем полно гротескового юмора комедии.

Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам» состоится 4 марта в столичном Caribbean Club. Начало — в 19:00.

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