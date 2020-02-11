ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам»

Lite » Афиша 11.02.2020 - 10:56
Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам»
Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам»

04.03.2020

Дима обожает Олю. Оля обожает Николая Анатольевича, а ему 45 лет и он женат. Катя любит своего мужа. И любовный треугольник превращается в квадрат...

Спектакль из проекта «До и После секса» шел раз в год в январе в «Зимних историях» на большой сцене. Хороший спектакль. Решили играть чаще и на камерной.

Юмора предостаточно, душевные переживания зашкаливают, ведь любовь не знает границ, возраста и не имеет совести. В спектакле много обжигающих и откровенных разговоров, он сшит из невыносимой нежности и выносимого цинизма. Любовь дозволено испытать с первого взора и отнюдь не упускать, однако можно отыскивать целую жизнь и отнюдь не отыскать. Спектакль вышел умно, страстно, эффектно, тонко, расчетливо, современно и несмотря на то, что он близок к мелодраме, в нем полно гротескового юмора комедии.

  • Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам» состоится 4 марта в столичном Caribbean Club. Начало — в 19:00.

Купить билеты

Спектакль «Прости. Прощай. Мусор вынесу сам»

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь