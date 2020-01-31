ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спектакль «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера

Lite » Афиша 31.01.2020 - 11:14
Коварство и любовь
Коварство и любовь

02.02.2020

«Коварство и любовь» – сословная трагедия (16+) по пьесе Фридриха Шиллера.

Пылкие чувства отпрыска президента Фердинанда к девушке из простой семьи Луизе грозят разрушить все планы властолюбивого отца, который намерен женить Фердинанда на фаворитке герцога леди Милфорд. Интриги и преступления, роскошь герцогского окружения и нищета простолюдина – обстоятельства, при которых разворачивается любовная история двух молодых людей.

Пьеса «Коварство и любовь» принесла Шиллеру славу ярого поборника свободы.

  • 2 февраля, 19:00
  • «Коварство и любовь» (основная сцена)
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь