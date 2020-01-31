Спектакль «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера

Коварство и любовь

02.02.2020

«Коварство и любовь» – сословная трагедия (16+) по пьесе Фридриха Шиллера.

Пылкие чувства отпрыска президента Фердинанда к девушке из простой семьи Луизе грозят разрушить все планы властолюбивого отца, который намерен женить Фердинанда на фаворитке герцога леди Милфорд. Интриги и преступления, роскошь герцогского окружения и нищета простолюдина – обстоятельства, при которых разворачивается любовная история двух молодых людей.

Пьеса «Коварство и любовь» принесла Шиллеру славу ярого поборника свободы.