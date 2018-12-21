Социальный спектакль "Один день малыша"

23.12.2018

23 декабря состоится показ социального спектакля "Один день малыша" от благотворительного театра "Місто сонця".

Вход по личным приглашениям. Оплата — благотворительный взнос.

Благотворительный театр "Город солнца" создан 11 лет назад — 23 декабря 2007 года.

С представлениями, образовательными и познавательными программами волонтеры объездили много интернатов и детских домов, социальных центров и больниц не только в Киеве, но и по всей Украине.

Спектакль "Один день малыша" — это единственная постановка, предназначенная для взрослых. В ней актеры пытаются рассказать о проблемах интернатных учреждений на примере одного маленького мальчика.

Два маленьких мальчика. Один живет в семье, другой — в детском доме. У первого есть любящие родители, второй — никогда не видел своей мамы...

Оба ребенка имеют множество мыслей:

требовательная постоянно требует: кушать, спать и играть;

любознательная стремится познать окружающий мир;

тревожная во всем видит опасность, сеет страх и панику;

нежная — всех на свете любит и оправдывает;

вредная спорит, а порой ненавидит себя и окружающих.

Один малыш мечтает о братике, другой — стремится найти МАМУ...

Художественный руководитель театра и режиссер спектакля — Наталья Грабовская.

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