ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Социальный спектакль "Один день малыша"

Lite » Афиша 21.12.2018 - 16:44
Социальный спектакль "Один день малыша"
Социальный спектакль "Один день малыша"

23.12.2018

23 декабря состоится показ социального спектакля "Один день малыша" от благотворительного театра "Місто сонця".

Вход по личным приглашениям. Оплата — благотворительный взнос.

Благотворительный театр "Город солнца" создан 11 лет назад — 23 декабря 2007 года.

С представлениями, образовательными и познавательными программами волонтеры объездили много интернатов и детских домов, социальных центров и больниц не только в Киеве, но и по всей Украине.

Спектакль "Один день малыша" — это единственная постановка, предназначенная для взрослых. В ней актеры пытаются рассказать о проблемах интернатных учреждений на примере одного маленького мальчика.

Социальный спектакль &quot;Один день малыша&quot;

Два маленьких мальчика. Один живет в семье, другой — в детском доме. У первого есть любящие родители, второй — никогда не видел своей мамы...

Оба ребенка имеют множество мыслей:

  • требовательная постоянно требует: кушать, спать и играть;
  • любознательная стремится познать окружающий мир;
  • тревожная во всем видит опасность, сеет страх и панику;
  • нежная — всех на свете любит и оправдывает;
  • вредная спорит, а порой ненавидит себя и окружающих.

Один малыш мечтает о братике, другой — стремится найти МАМУ...

Художественный руководитель театра и режиссер спектакля — Наталья Грабовская. 

Facebook-страница события.

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь