Популярное эротическое варьете-шоу "Рояль" возвращается: даты первых показов

Варьете-шоу "Рояль" возвращается в Киев

21.08.2020, 28.08.2020, 3.09.2020, 10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020

Зрелищное и откровенное варьете-шоу "Рояль", которое покорило сердца нескольких тысяч зрителей, возвращается на сцену столичного Caribbean Club Concert Hall. Первые показы после карантинного перерыва состоятся 21, 28 августа; 3, 10, 17 и 24 сентября (билеты).

Caribbean Club представляет в Киеве искусство варьете, которое появилось в Париже и уже 100 лет популярно во всем мире.

"Мы на один вечер приглашаем зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого", - рассказывают организаторы шоу.

Варьете-шоу "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы — вот на этом моменте уже можно покупать билеты!

"Еще в давнем холодном Париже я когда-то мечтал, чтобы в Киеве тоже появилось настоящее кабаре. И вот "Рояль" - это действительно прекрасное кабаре. И наша публика уже знает формат и активно посещает бурлеск-шоу. В зале я видел людей, которые любят и понимают этот легкий жанр. Но здесь присутствуют важные вещи - открытость, теплота, искренность и, безусловно, яркие эмоции!", - поделился своими впечатлениями после просмотра шоу лидер группы "ВВ" Олег Скрипка.

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание.

Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами" — Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш. Режиссеры достигли своей цели и доказали, что за Кабаре не обязательно ехать во Францию — они создали маленький Париж в центре Киева.

Шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей. Теперь ваша очередь насладиться искусством варьете!