Планы на ноябрь: эротическое варьете, театральные спектакли и джазовые шоу

Caribbean Club приглашает на камерные события ноября

05.11.2020-28.11.2020

В сегодняшней реальности планировать отпуск за несколько месяцев крайне сложно, но находить время на небольшой отдых после рабочих будней – важно и необходимо. Столичный Caribbean Club предлагает запланировать ближайшие вечера, чтобы провести их в уютной атмосфере.

Заведение анонсировало расписание камерных событий ноября, среди них: концерт Freedom Jazz girls band, ретро-вечер Speakeasy Jazz, спектакли театра "Черный Квадрат", шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" и эротическое варьете "Рояль".

"Все события проходят при соблюдении всех рекомендаций Минздрава и максимальных мер безопасности для гостей. Количество мест на все шоу и концерты ограничено в соответствии с правилами проведения мероприятий", – отмечает администрация заведения.

Ретро-вечер Speakeasy Jazz

Когда: 5 ноября, 19:00 (билеты)

Speakeasy Jazz – камерный ретро-вечер от создателей шоу "Эпоха Джаза". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры – виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гости вечера окунутся в удивительное путешествие во времена Америки начала 20-го века.

В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Хендерсона и Фэтса Уоллера, шедевры Бенни Гудмен, Каунта Бейси, Кэба Келловей, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов.

Дресс-код приветствуется – ретро и винтаж.

Спектакли театра-студии импровизации "Черный Квадрат"

Когда: 6, 17,18 и 25 ноября, 19:00 (билеты)

Комедийные спектакли "Черного квадрата" уже стали хорошей традицией для тех, кто любит сочетать просмотр театрального представления с вкусным ужином. Сейчас представления о любви, сексе и дружбе происходят в Caribbean Club несколько раз в неделю.

В ноябре гостей заведения ждет такая театральная программа: "Кто кого хочет...?" (6 ноября), "Медовый месяц" (17 ноября), "Тестостерон или Пир Духа" (18 ноября), "Topless. Все включено" (25 ноября).

Варьете-шоу "Рояль"

Когда: 7, 14, 20 и 28 ноября, 19:00 (билеты)

Искусство варьете появилось в Париже в 1720 году и уже 100 лет популярное во всем мире. Команда Caribbean Club создала первое и пока единственное украинское варьете "Рояль", которое представили в октябре прошлого года в столичном клубе. За первые полгода показов шоу собрало более 20 аншлагов подряд и покорило сердца тысяч зрителей.

Варьете "Рояль" состоит из музыкальных и откровенных перформансов: оригинальные аранжировки, яркие костюмы, живая музыка и соблазнительные танцовщицы. Зрелищное и откровенное шоу можно увидеть в концерт-холле еженедельно.

Шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом"

Когда: 12 ноября, 19:00 (билеты)

12 ноября состоится любимое шоу поклонников джаза – "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом". Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций: интересные факты и воспоминания об их создателях, случаи из жизни джазменов и целых джаз-бэндов.

"Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" – это возможность познать джаз по-новому и ощутить его по-настоящему. Это не просто концерт. Это шоу, в котором Алексей Коган как ведущий и артист мастерски объединяет музыку, юмор и неповторимую дружескую атмосферу.

Sax Live Show "BEST SONGS" от Freedom Jazz

Когда: 13 и 19 ноября, 19:00 (билеты)

13 и 19 ноября музыкальное кабаре #1 в Украине Freedom Jazz girls band сыграют взрывные концерты. Джазетки готовят невероятное Sax Live Show "BEST SONGS", в котором объединили лучшие песни и самые яркие номера из разных шоу.

Авторские песни и мировые хиты "Paparazzi", "Vitamin D", "The Show Must Go On", "Personal Jesus", "Music", "Du hast", "Тает лёд" в оригинальных аранжировках прозвучат в исполнении очаровательных Freedom Jazz girls band.