Национальная опера Украины: афиша в январе

Фото: балет "Снежная королева" (пресс-служба)

01.01.2019-31.01.2019

Национальная опера Украины подготовила в январе для ценителей высокого искусства незабываемые представления. Под Старый Новый год зрителей ожидает балет-фантазия "Вечера на хуторе близ Диканьки", а на Крещение можно будет погрузиться в балетную сказку "Снежная королева".

Проект "Украинские оперные звезды в мире" тоже не остался в стороне: солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и приглашенная солистка Елена Белкина будут петь в опере "Норма". Но и во время новогодних праздников театр не забывает о значимых датах своей истори и страны: опера "Набукко" будет выполнена в честь выдающегося хормейстера Льва Венедиктова, а "Реквием" Моцарта отметит память жертв Холокоста.

"Щелкунчик", балет

Фото: О. Орловой

Либретто М. Петипа по мотивам одноименной сказки Э. Гофмана.

3 января, 19:00

4 января, 12:00

5 января, 19:00

6 января, 12:00

"Сказка о царе Салтане", опера

Фото: В. Ландарь

Либретто Владимира Бельского по сказке Александра Пушкина.

4 января, 19:00

5 января, 12:00

Новогодне-рождественский концерт

При участии ведущих мастеров оперной и балетной сцены.

6 января, 19:00

"Корсар", балет

8 января, 19:00

Фото: О. Путрова

Романтичный балет на 2 действия (четыре картины с прологом и эпилогом) с использованием музыки Лео Делиба. Музыкальная редакция Алексея Баклана. Либретто Виктора Яременко и Юрия Станишевского по мотивам одноименной поэмы Д. Байрона по сценарию Жюля Сен-Жоржа и Жозефа Мазилье.

"Травиата", опера

9 января, 19:00

Либретто Ф. Пиаве по драме "Дама с камелиями" А. Дюма-сына.

"Венский вальс", балет

10 декабря, 19:00

Музыкальная композиция Алексея Баклана. Либретто и хореография Анико Рехвиашвили.

Фото: О. Орловой

"Норма", опера

12 января, 19:00

Вечная история любовного "треугольника" и самопожертвования во имя любви.

Либретто Феличе Романи.

"Вечера на хуторе близ Диканьки", балет

Либретто А. Белинского и В. Литвинова по мотивам произведений Николая Гоголя.

13 января, 19:00

"Мастер и Маргарита", балет

По мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Музыкальная композиция и хореография Давида Авдиша.

15 января, 19:00

Фото: О. Орловой

"Наталка Полтавка", опера

16 января, 19:00

"Спартак", балет

17 января, 19:00

"Танец как судьба", концерт

18 января, 19:00

БОЛЬШОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК к 80-летию Героя Украины, народного артиста Украины Мирослава Вантуха

"Снежная королева", балет

19 января, 12:00 и 19:00

Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименной сказки Ганса-Христиана Андерсена.

"Запорожец за Дунаем", опера

22 января, 19:00

Фото: В. Давиденко

"Моцарт и Сальери", опера

23 января, 19:00 (+ Кармен-сюита)

"За двумя зайцами", балет

24 января, 19:00

Либретто Татьяны Андреевой по мотивам пьесы Михаила Старицкого.

"Кармен", опера

25 января, 19:00

"Дама с камелиями", балет

26 января, 19:00

"Реквием", концерт

Вольфганг Амадей Моцарт

27 января, 19:00

"Лебединое озеро", балет

Петр Чайковский

29 января, 19:00

"Набукко", опера

Фото: К. Панченко

Джузеппе Верди

30 января, 19:00

"Юлий Цезарь", балет

31 января, 19:00