Национальная опера Украины: афиша в январе

01.01.2019-31.01.2019
Национальная опера Украины подготовила в январе для ценителей высокого искусства незабываемые представления. Под Старый Новый год зрителей ожидает балет-фантазия "Вечера на хуторе близ Диканьки", а на Крещение можно будет погрузиться в балетную сказку "Снежная королева".
Проект "Украинские оперные звезды в мире" тоже не остался в стороне: солистка Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и приглашенная солистка Елена Белкина будут петь в опере "Норма". Но и во время новогодних праздников театр не забывает о значимых датах своей истори и страны: опера "Набукко" будет выполнена в честь выдающегося хормейстера Льва Венедиктова, а "Реквием" Моцарта отметит память жертв Холокоста.
"Щелкунчик", балет
Фото: О. Орловой
Либретто М. Петипа по мотивам одноименной сказки Э. Гофмана.
3 января, 19:00
4 января, 12:00
5 января, 19:00
6 января, 12:00
"Сказка о царе Салтане", опера
Фото: В. Ландарь
Либретто Владимира Бельского по сказке Александра Пушкина.
4 января, 19:00
5 января, 12:00
Новогодне-рождественский концерт
При участии ведущих мастеров оперной и балетной сцены.
6 января, 19:00
"Корсар", балет
8 января, 19:00
Фото: О. Путрова
Романтичный балет на 2 действия (четыре картины с прологом и эпилогом) с использованием музыки Лео Делиба. Музыкальная редакция Алексея Баклана. Либретто Виктора Яременко и Юрия Станишевского по мотивам одноименной поэмы Д. Байрона по сценарию Жюля Сен-Жоржа и Жозефа Мазилье.
"Травиата", опера
9 января, 19:00
Либретто Ф. Пиаве по драме "Дама с камелиями" А. Дюма-сына.
"Венский вальс", балет
10 декабря, 19:00
Музыкальная композиция Алексея Баклана. Либретто и хореография Анико Рехвиашвили.
Фото: О. Орловой
"Норма", опера
12 января, 19:00
Вечная история любовного "треугольника" и самопожертвования во имя любви.
Либретто Феличе Романи.
"Вечера на хуторе близ Диканьки", балет
Либретто А. Белинского и В. Литвинова по мотивам произведений Николая Гоголя.
13 января, 19:00
"Мастер и Маргарита", балет
По мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Музыкальная композиция и хореография Давида Авдиша.
15 января, 19:00
Фото: О. Орловой
"Наталка Полтавка", опера
16 января, 19:00
"Спартак", балет
17 января, 19:00
"Танец как судьба", концерт
18 января, 19:00
БОЛЬШОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК к 80-летию Героя Украины, народного артиста Украины Мирослава Вантуха
"Снежная королева", балет
19 января, 12:00 и 19:00
Либретто Анико Рехвиашвили и Алексея Баклана по мотивам одноименной сказки Ганса-Христиана Андерсена.
"Запорожец за Дунаем", опера
22 января, 19:00
Фото: В. Давиденко
"Моцарт и Сальери", опера
23 января, 19:00 (+ Кармен-сюита)
"За двумя зайцами", балет
24 января, 19:00
Либретто Татьяны Андреевой по мотивам пьесы Михаила Старицкого.
"Кармен", опера
25 января, 19:00
"Дама с камелиями", балет
26 января, 19:00
"Реквием", концерт
Вольфганг Амадей Моцарт
27 января, 19:00
"Лебединое озеро", балет
Петр Чайковский
29 января, 19:00
"Набукко", опера
Фото: К. Панченко
Джузеппе Верди
30 января, 19:00
"Юлий Цезарь", балет
31 января, 19:00