Национальная опера Украины: афиша на декабрь

Балет "За двумя зайцами"

09.12.2018-27.12.2018

Незаметно пролетел год и на пороге уже новый 2019-й. К праздникам Национальная опера традиционно подготовила Новогодне-рождественскую программу, в которой будут исполнены фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей. Кроме того декабрьский репертуар порадует поклонников театра очередной встречей с героями известного балета "За двумя зайцами". В рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" - в гости к столичной публике пожалует ее любимица Людмила Монастырская и замечательный бас Евгений Орлов, которые исполнят главные партии в опере "Дон Карлос". Любовную трагедию гейши Чио-Чио-Сан в опере "Мадам Баттерфляй" поведают Ксения Бахритдинова-Кравчук и Валентин Дытюк, который будет петь еще и в "Травиате". А в течение новогодних праздников зрителей ждет встреча с любимым балетом "Щелкунчик".

Балет "За двумя зайцами" (9 декабря)

Появление в 2017 году в репертуаре Национальной оперы балета "За двумя зайцами" стало настоящим подарком не только киевлянам, а и всем поклонникам творчества М. Старицкого. Рассказать языком пластики любимый сюжет про незадачливого цирюльника, который "погнался за двумя зайцами", решился балетмейстер-постановщик Виктор Литвинов. Автор либретто - Татьяна Андреева, композитор - Юрий Шевченко, дирижер - Владимир Кожухарь, сценограф - Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам - Анна Ипатьева. Согласно сюжету пьесы М. Старицкого, любовная трагикомедия разыгралась в Киеве, в районе Гончары-Кожемяки, который располагался от Андреевской церкви до Подола. И создателям постановки удалось наилучшим образом передать атмосферу старинного Киева - узнаваемого и любимого.

Органичной с сюжетом стала и музыка, написанная композитором Юрием Шевченко.

"У балета есть свой язык, язык пластики, сценографии, музыки. И это сразу меняет все акценты - история остается все той же, но способ ее рассказа несколько иной. Я, например, месяца три колебался - использовать ли известную песенку Голохвастова и компании "В небе канареечка летает ...", - рассказал композитор.

Тем не менее, веселые куплеты "канареечки" стали лейтмотивом балета, преображаясь то в кадриль, то в танго... В то же время, в музыкальную канву удачно вплетены и народные мелодии, и знаменитая "Школа Соломона Пляра".

Балет "За двумя зайцами"

Декорации к этой постановке, где главным символом стала Андреевская церковь, вообще заслуживают особого внимания, ибо каждый фрагмент "играет" свою роль в этой постановке. Так, огромная бутафорская свинья, логично вписанная в общую атмосферу, стала аллегорией не только среды, где живут главные герои, которые стремятся "из грязи в князи", а и их "свинских" поступков.

Еще одной изюминкой балета стали изысканные и достаточно авангардные, как для балета, костюмы, созданные Анной Ипатьевой: каждый образ "рассказывает" о своем персонаже, вызывает определенные ассоциации.

Донести до зрителя весь юмор пьесы как нельзя лучше удалось балетмейстеру-постановщику Виктору Литвинову. Единственное, что стало своеобразным камнем преткновения для него, это передать языком танца знаменитое высказывание "Проня Прокоповна, вам просили передать, шо вы падлюка".

Поэтому балет "За двумя зайцами" - уникален: он получился многогранным - и мистическим, и юмористическим, и в тоже время драматичным.

Балет "За двумя зайцами"

Опера "Дон Карлос" (Дж. Верди) (21 декабря)

Опера "Дон Карлос" продолжает покорять сердца ее поклонников. Не успели стихнуть аплодисменты, которыми одарила львовская публика солистов Национальной оперы, представивших одну из самых масштабных опер своего репертуара на сцене Львовской оперы, как для столичных ценителей классического искусства снова готовится сюрприз. На этот раз в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" в роли Елизаветы Валуа - Людмила Монастырская, а партию Филиппа II, короля испанского - исполнит приглашенный солист Евгений Орлов.

Евгений Орлов

Людмилу Монастырскую киевскому зрителю отдельно представлять не надо - солистка Национальной оперы Украины, обладательница редкого по красоте и силе лирико-драматического сопрано, неоднократно покоряла публику блестящим исполнением сложных и ярких партий. Несмотря на плотный гастрольный график, Людмила Монастырская всегда с удовольствием выступает на родной сцене. В прошлом году именно киевский зритель первым получил возможность оценить мастерство певицы в роли Елизаветы Валуа.

Людмила Монастырская

Евгений Орлов так же не впервые принимает приглашение принять участие в проекте "Украинские оперные звезды в мире". Его роскошный бас покорил зрителей самых знаменитых театров мира. Орлов выступает в "Метрополитен-опера", на сценах Берлина, Монреаля, Барселоны и др. В Киеве певец будет блистать в роли короля Филиппа II. Эта партия в свое время стала для него пропуском на мировые оперные сцены - именно с ней Евгений дебютировал за рубежом.

Надо отметить, что постановка оперы "Дон Карлос" невозможна без сильного состава исполнителей, и в главных партиях - ведущие солисты: Андрей Романенко (Дон Карлос), Геннадий Ващенко (Родриго, маркиз ди Поза), Алла Позняк (принцесса Эболи), Юрий Аврамчук (Граф ди Лерма), Тарас Штонда (Великий инквизитор), Александр Милев (Монах), Татьяна Хараузова (Тибо, паж Елизаветы), Ольга Фомичева (Ангел).

Постановочный состав: режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко, дирижер-постановщик - Николай Дядюра, хормейстер-постановщик - Богдан Плиш, художник-постановщик - Мария Левитская.

Опера "Мадам Баттерфляй" (Дж. Пуччини) (22 декабря)

У оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй" необычная судьба. Интересно, что либретто, написанное Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза по мотивам одноименной драмы Дэвида Беласко, было сделано довольно быстро, а вот работа над самой оперой затянулась из-за нового увлечения Д. Пуччини автомобильным спортом. В самый разгар создания партитуры, композитор попал в аварию и получил серьезную травму, что значительно замедлило его работу. Опера Пуччини глубоко трагична и полна прекрасных лирических композиций, казалось бы, она просто обречена на успех, но не все было так просто. Первая постановка провалилась с треском, хотя изначально никто из музыкантов, участвовавших в постановке, не сомневался в ее безоговорочном успехе. Мало того, что газеты пестрели заголовками о "печальной" и "скучной" премьере, так еще и зрители начали расходиться еще до конца второго акта.

Тем не менее, чуть позже измененная партитура все же имела ошеломляющий успех у слушателей. Всего же композитором было написано пять версий оперы, первая в 1904 году, а последняя в 1907. Это произведение Д. Пуччини стало основой для более чем десятка различных экранизаций, среди которых "Роковое влечение" (1982) с Майклом Дугласом, а также ряд мюзиклов европейского и азиатского производства.

Главные партии исполняют: Ксения Бахритдинова-Кравчук (Чио-Чио-сан (мадам Баттерфляй), Валентин Дытюк (Б.Ф. Пинкертон, старший лейтенант морского флота США), Татьяна Пиминова (Сузуки, служанка), Александр Бойко (Шарплес, консул США в Нагасаки), Юрий Аврамчук (Горо, маклер-сват), Владимир Тишков (Бонза, дядя Чио-Чио-сан), Вячеслав Базир (Имперский комиссар), Дарья Князева (Кэт, жена Пинкертона).

Опера "Мадам Баттерфляй"

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Олег Рябов, режиссер-постановщик – Ирина Молостова, хормейстер-постановщик – Лев Венедиктов, художник-постановщик – Мария Левитская.

Новогодне-Рождественский концерт (26-27 декабря и 6 января)

Накануне Нового года и Рождества Национальная опера Украины подготовила праздничную программу, которая наверняка подарит хорошее настроение зрителям. Именно эта программа традиционно начнет новогодне-рождественские каникулы, во время которых можно будет побывать еще и на балете "Щелкунчик" (практически каждый день) и по традиции загадать желание, которое обязательно сбудется!

В программе Новогодне-Рождественского концерта - фрагменты из известных опер, оперетт и балетных спектаклей в исполнении солистов оперы и балета Национальной оперы Украины.

Дж. Россини: увертюра к опере "Сорока-воровка", ария Дона Базилио из оперы "Севильский цирюльник", ария Дона Маньифико и дуэт Дандини и Дона Маньифико из оперы "Золушка", финал первого действия оперы "Итальянка в Алжире". В.-А.Моцарт: ария Царицы ночи из оперы "Волшебная флейта", ария Лепорелло из оперы "Дон Жуан". П. Чайковский: фрагмент из балета "Щелкунчик". Г. Доницетти: романс Неморино и дуэт Адины и Дулькамары из оперы "Любовный напиток". Ж. Бизе: вступление к опере, квинтет контрабандистов и куплеты Тореадора из оперы "Кармен". Ж. Бизе - Р. Щедрин: фрагмент из балета "Кармен-сюита". Дж. Пуччини: ария Лауретты из оперы "Джанни Скикки". Ш. Гуно: куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст". П. Масканьи: молитва из оперы "Сельская честь". Дж. Верди: песенка Герцога из оперы "Риголетто". И. Штраус: чардаш Розалинды и финал II-го действия оперетты "Летучая мышь". Ф. Легар: септет из оперетты "Веселая вдова".

В концерте участвуют: Сергей Ковнир, Ольга Фомичева, Андрей Гонюков, Наталья Лазебникова, Андрей Гура, Дмитрий Кифорук, Сусанна Чахоян, Андрей Маслаков, Тарас Штонда, Александр Бойко, Ирина Петрова, Татьяна Пиминова, Дмитрий Иванченко, Игорь Мокренко, Дмитрий Агеев, Юрий Аврамчук, Ольга Матушенко, Геннадий Ващенко, Кристина Шишпор, Екатерина Стращенко, Татьяна Анисимова, Валентин Дытюк, Тамара Калинкина, Сергей Пащук, Михаил Киришев, Юрий Горынь, Татьяна Ганина, а также хор и симфонический оркестр Национальной оперы Украины.

Постановочный состав: режиссер – Анатолий Соловьяненко; дирижер – Алла Кульбаба; художник – Мария Левитская.

Валентин Дитюк