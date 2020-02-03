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Мюзикл-сенсация "Гуцулка Ксеня"

Lite » Афиша 03.02.2020 - 12:57
Мюзикл-сенсация "Гуцулка Ксеня" (фото: пресс-служба)
Мюзикл-сенсация "Гуцулка Ксеня" (фото: пресс-служба)

26.02.2020

Проект «Гуцулка Ксеня» собрал уже 20 аншлагов по всей Украине!

В столицу, 26 февраля впервые привезут нашумевшую театральную премьеру – мюзикл «Гуцулка Ксеня», который уже окрестили настоящей театральной сенсацией. Проект собрал более 20 аншлагов по всей Украине и с каждым днем продолжает набирать обороты.

По словам организаторов, в Киев приедет около 90 человек творческой группы. Из них 20 – это оркестр, еще 30 - актеры, которые будут все время находиться на сцене. Команда везет с собой масштабное лазерное шоу и уникальную коллекцию гуцульских шуб.

Гуцулка Ксеня, Київ, 26.02.2020 (анонс)

Известно, что родился мюзикл в Ивано-Франковске. Участие к созданию приложил один из самых влиятельных украинских режиссеров Ростислав Держипильский. Сразу после премьеры спектакль стал настоящей сенсацией на родине. Подтверждение этому – 20 аншлагов и фантастическая любовь публики, которая специально приезжает в Ивано-Франковск со всей Украины посмотреть мюзикл. И вот теперь пришло время показать этот шедевр в столице.

Мюзикл-сенсация &quot;Гуцулка Ксеня&quot;

Что нужно знать об этом проекте

Во-первых, в мюзикле звучит музыка легендарного украинского композитора Ярослава Барнича, но звучит в современной аранжировке. Написана она главным дирижером Франковского драмтеатра Богданом Ткачуком. Во время мюзикла под управленим Ткачука на сцене будет находиться оркестр из 20 музыкантов. Те, кто уже смотрел постановку, утверждают, что композиции настолько приятные на слух, что легко запоминаются и звучат в голове еще не одну неделю.

В постановке задействованы сразу 30 актеров. В танцевальных номерах много современной хореографии, но при этом она сохраняет автентичный украинский лейтмотив.

Интересен и сюжет. В Ворохту из США приезжают украинские эмигранты, чтобы найти юному и перспективному парню жену в Карпатах. Отец завещал ему миллион долларов при условии, что он найдет на исторической родине «сознательную украинку» и женится на ней. Что из этого получится, можно будет увидеть совсем скоро.

Премьера мюзикла «Гуцулка Ксеня» состоится в столичце 26 февраля в Октябрьском дворце.

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