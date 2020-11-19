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Куда сходить в период "карантина выходного дня" в Киеве: афиша событий

Lite » Афиша 19.11.2020 - 14:56
Список ивентов, которые можно посетить в период "карантина выходного дня" в Киеве (фото: Caribbean Club Concert Hall)
Список ивентов, которые можно посетить в период "карантина выходного дня" в Киеве (фото: Caribbean Club Concert Hall)

19.11.2020-16.12.2020

Карантин выходного дня стимулирует украинцев активнее планировать досуг в будни. Киевский концерт-холл Caribbean Club ограничения на проведения концертов воспринял как шанс плотнее спланировать график с понедельника по пятницу: заведение собрало в программу свои самые лучшие спектакли.

"Сейчас в афише Caribbean Club есть три варианта мероприятий, которые гарантировано перенесут на планету любви, радости и отсутствия карантина. В ближайшее время у нас состоятся самые аншлаговые спектакли театра-студии импровизации "Черный Квадрат", специальная театрализованная постановка от Freedom Jazz girls band, где собраны лучшие номера за 6 лет, а также наше собственное варьете "Рояль", которое каждую неделю в течение года (за исключением периода полного карантина) с аншлагом проходит в концерт-холле", - рассказывает программный директор клубу Анастасия Ваганова.

Афиша ближайших мероприятий концерт-холла выглядит следующим образом:

  • 19.11 – музыкальный спектакль "BEST SONGS" от Freedom Jazz
  • 20.11, 27.11, 4.12 и 11.12 – варьете "Рояль"
  • 25.11 – спектакль "Topless. Все включено"
  • 7.12 – спектакль "Раздевайся – будем... говорить!"
  • 16.12 – спектакль "Две полоски или Двойная сплошная Любви"

Все спектакли проходят в камерном формате с ограниченным количеством зрителей – в продаже только 100 билетов на каждое событие.

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